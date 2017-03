Hình ảnh đầu tiên về Neo N003 bắt đầu rò rỉ lên mạng từ tháng trước và hôm nay, nó đã được chính thức công bố. Với mức giá rẻ như vậy, cấu hình của máy vẫn cao hơn rất nhiều so với một sản phẩm bình dân mà khá gần với phân khúc trung cấp.



Cụ thể, Neo N003 sở hữu một màn hình lớn 5-inch theo đúng mốt hiện nay với độ phân giải Full HD 1920 x 1080p. Đây cũng chính là tính năng hấp dẫn nhất ở máy, đồng thời cũng gây bất ngờ nhất bởi tháng trước, giới thạo tin đồn rằng N003 chỉ dừng lại ở màn hình 720p mà thôi.



Ngoài màn hình, máy còn gây ấn tượng với vi xử lý lõi tứ MediaTek MT6589 và camera 13MP. Pin của máy cũng khá khủng với dung lượng 3000 mAh, cao hơn nhiều so với những smartphone đầu bảng như Samsung Galaxy S3 (trên lý thuyết) và tỏ ra đủ mạnh mẽ để hỗ trợ màn hình cỡ lớn như vậy.



Neo cho biết hãng dự định tung ra một model cao cấp hơn N003 một chút với giá bán khoảng 240 USD, tuy nhiên tính năng cụ thể của sản phẩm này chưa được công bố. Tất nhiên, với mức giá cao gần gấp đôi so với N003, người dùng có thể kỳ vọng khá nhiều vào một smartphone cấu hình mạnh và nhiều tính năng hấp dẫn.



Tuy nhiên, hơi đáng tiếc khi sản phẩm hiện chỉ mới bày bán tại Trung Quốc. Thời điểm ra mắt của phiên bản 240 USD cũng chưa được tiết lộ, chỉ biết rằng nó sẽ "sớm lên kệ" mà thôi.

Theo Y Lam (VNN / Slashgear)