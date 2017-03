Ngày nay, smartphone không chỉ là điện thoại đơn thuần nữa. Chúng là những chiếc máy tính multimedia nổi mạng đầy sức mạnh, và trong vòng 1 thập kỷ nữa, chúng sẽ còn hiện đại hơn nhiều so với tưởng tượng của bạn. Hệ quả là di động đang làm lột xác rất nhiều quy trình thường nhật của loài người, từ cách chúng ta mua bán, giao tiếp, hợp tác cho đến đào tạo và giáo dục.



Theo dự đoán của CNN, smartphone của bạn sẽ chẳng mấy chốc mà sở hữu màn hình 3D cũng như trình duyệt web 3D mà bạn chẳng cần phải đeo kính đặc thù để xem. Thay vì chỉ xem trang web trên màn hình điện thoại, bạn sẽ có thể bước vào những không gian như cửa hàng, showroom và lang thang trong đó, giống như cách mà bạn vẫn đang tiếp xúc với những thiết bị như Xbox. Các hình ảnh sẽ tự động nổi lên khỏi màn hình, và làm thay đổi hoàn toàn công việc kinh doanh của các cửa hàng.



1. Bảo mật sinh trắc học



Thay vì phải nhớ cả đống mật khẩu khác nhau, bạn sẽ có thể truy cập dữ liệu và website trên smartphone thông qua cơ chế xác thực sinh trắc học đa tầng. Những giải pháp màn hình tiên tiến và những vi cảm biến hiện đại trên điện thoại sẽ giúp việc này hoàn toàn khả thi.



Lấy thí dụ, khi bạn chạm vào màn hình, máy sẽ nhận ra bạn dựa trên dấu vân tay. Thêm vào đó, camera mặt trước sẽ sử dụng khả năng nhận dạng khuôn mặt để định danh bạn. Giọng nói mỗi người cũng là yếu tố "không đụng hàng", do đó phần mềm nhận dạng giọng nói cũng được huy động vào quy trình xác thực/bảo mật này.



Cách bạn cầm máy ra sao - cách bấm phím, chạm tay... cũng chẳng giống ai khác. Số lượng các cơ chế sinh trắc học được sử dụng sẽ tùy thuộc vào mức độ bảo mật mà bạn muốn thiết lập cho máy, dựa trên công việc mà bạn đang làm với điện thoại. Lấy thí dụ, nếu như bạn chỉ đang truy cập tài khoản Facebook, bạn sẽ chỉ cần đến 1 biện pháp xác thực sinh trắc. Nhưng nếu như bạn đang thao tác ngân hàng điện tử thông qua smartphone, hẳn bạn sẽ muốn kết hợp chéo nhiều yếu tố sinh trắc để an toàn hơn.



2. Thanh toán không dây



Smartphone của bạn sẽ trở thành ví tiền. Ý tưởng này tất nhiên không mới, nhưng vẫn chưa thể cất cánh vì nhiều lý do. Nhưng trong tương lai, với sự phát triển vũ bão và phổ cập của smartphone, ví điện tử sẽ trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Thẻ tín dụng dùng đã dễ, nhưng ví điện tử còn dễ hơn. Hiện tại, Google mới có tính năng ví di động tương thích với thẻ MasterCard của Citibank, nhưng trong tương lai, nó sẽ hỗ trợ tất cả các loại thẻ khác. Bảo mật sinh trắc học giúp xoa dịu mọi nỗi nghi ngại về bảo mật và bạn có thể tự tin tiến hành thanh toán với điện thoại.



Trong tương lai gần, mọi hãng dịch vụ tài chính đều sẽ nhập cuộc thanh toán di động. Khi đó, bạn sẽ chuyển rất nhanh từ ví da sang ví smartphone. Một công nghệ đang được ứng dụng phổ biến hiện nay là NFC đã được tích hợp vào một số smartphone đầu bảng như Nexus 4.

3. Nhân viên chăm sóc cá nhân



Vị trợ lý siêu thông minh của bạn sẽ còn trở nên thông minh hơn. Thế hệ trợ lý thông minh đầu tiên chính là Siri của Apple, và khi những công nghệ tương tự ngày càng hoàn thiện, cải tiến, chúng sẽ biến thành những người trợ lý cá nhân đắc lực nhất, có thể tìm kiếm web các thông tin mà bạn yêu cầu, sau đó đưa lại những thông tin trọng tâm nhất, liên quan nhiều nhất tùy thuộc vào thời gian bạn gắn bó với công cụ đó và mức độ chúng hiểu bạn đến đâu.



Nói cách khác, những điệp viên thông minh này biết rõ sở thích, ưu tiên, nhu cầu của bạn và sẽ tự động tổng hợp, trình báo, chia sẻ những gì chúng biết với bạn.



Chưa hết, chúng sẽ sớm có một khuôn mặt cụ thể khi bạn nhìn vào màn hình và một tính cách do chính bạn lựa chọn. Bạn thậm chí còn có thể chứng kiến việc các nhân vật nổi tiếng nhượng quyền sử dụng avatar số và tính cách của họ cho các hãng điện thoại nữa.



4. Không còn màn hình



Hãy tưởng tượng về những chiếc smartphone không có màn hình và giống như một món trang sức mà các nhân vật trong phim giả tưởng Chiến tranh giữa các vì sao đeo trên người.



Một số mẫu smartphone trong tương lai sẽ thực sự không có màn hình, dù smartphone truyền thống với màn hình vẫn tồn tại. Chúng sẽ rất phổ biến bởi không có màn hình, bạn sẽ không còn cần tới pin lớn nữa.



Chúng vẫn hỗ trợ cảm ứng và được điều khiển bằng giọng nói. Khi bạn chạm vào chúng, bạn sẽ được kết nối với những trợ lý siêu thông minh ở mục 3, vốn là một phần của siêu máy tính trên đám mây. Dù cho bạn cần gì thì những trợ lý này cũng có thể cung cấp thông tin qua giọng nói cho bạn, chẳng hạn như chỉ đường, đọc email mới...



5. Siêu kết nối



Smartphone của bạn sẽ giao tiếp với các bề mặt thông minh khác. Chúng ta đã bắt đầu chứng kiến nhiều loại màn hình thông minh sử dụng cảm ứng và giọng nói như máy tính tabletop. Bằng cách đặt điện thoại lên trên những bề mặt này, các thiết bị sẽ tự động kết nối với nhau. Trợ lý siêu thông minh của bạn sẽ nhảy từ smartphone ra màn hình lớn.



Tất cả những công nghệ này đều mới đang ở giai đoạn phát triển sơ khai, do đó, chúng có thể đi vào cuộc sống mà cũng có thể không. Câu hỏi đặt ra là, những công nghệ nào sẽ được người dùng lựa chọn, và công nghệ nào trở nên phổ biến đầu tiên?

Theo Trọng Cầm (VNN / CNN)