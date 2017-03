Hiện nay trên thị trường, những chiếc smartphone giá rẻ có loại chỉ còn khoảng 1,5 triệu đồng.

Nhiều bạn trẻ tìm hiểu các loại điện thoại smartphone được giới thiệu tại triển lãm VCW 2012 vừa diễn ra tại TP.HCM - Ảnh: Đ.T.

Bị thế chỗ

Theo khảo sát của chúng tôi, trên thị trường giá bán của những chiếc điện thoại bình dân (hay còn gọi là điện thoại feature phone, chỉ có các tính năng đơn giản: nghe gọi, nhắn tin, nghe nhạc, chụp ảnh độ phân giải thấp) dao động từ 200.000 - 3 triệu đồng. Trong khi đó, những sản phẩm smartphone giá rẻ chạy hệ điều hành Android dưới 3 triệu đồng có sự xuất hiện của nhiều hãng như: LG, Mobiistar, Samsung, Gionee, Huawei. Đặc biệt các thương hiệu ZTE, Gionee, Mobiistar còn có giá thấp hơn 2 triệu đồng.

Ông Đinh Anh Huân, giám đốc kinh doanh Thế giới di động, tổng giám đốc dienmay.com, cho biết giá bán những chiếc smartphone chạy hệ điều hành Android tại hệ thống siêu thị Thế giới di động hiện nay thấp nhất là 1,5 triệu đồng - thấp hơn nhiều mẫu điện thoại bình dân.

Đánh giá khả năng cạnh tranh của smartphone giá rẻ so với điện thoại bình dân, ông Huân so sánh: số tiền trung bình người VN bỏ ra để mua điện thoại di động hiện nay khoảng 1,6 triệu đồng. Với số tiền này họ chắc chắn sẽ lựa chọn smartphone vì nó chỉ mắc tiền hơn đôi chút so với các mẫu điện thoại giá rẻ dưới 1 triệu đồng, nhưng chức năng vượt trội và khác biệt hoàn toàn. Hơn nữa giá cước 3G tại VN hiện nay cũng rất rẻ, người ta có thể xài Internet trên điện thoại di động cả tháng nhưng chỉ tốn 40.000 đồng. Điều này cũng góp phần làm tăng khả năng lựa chọn smartphone trong mắt người tiêu dùng.

Tuy nhiên điều khiến nhiều người dùng lo lắng nhất hiện nay khi có ý định mua smartphone giá rẻ là vấn đề chất lượng sản phẩm. Nhiều người mua smartphone trên mạng hoặc ngoài chợ trời đã phải trả giá đắt bởi trò lừa “hàng Tàu, tên nhái, giá rẻ, đồ dỏm”. Ông Nguyên Nhã, chủ một cửa hàng điện thoại ở Q.Tân Phú, TP.HCM, cho biết do người dùng quá ham rẻ mà không tìm hiểu thương hiệu cũng như sản phẩm nên bị lừa.

Sẽ bùng nổ

Theo một nghiên cứu của Ericsson ConsumerLab hồi đầu tháng 8-2012, người dùng thiết bị di động tại VN đang có xu hướng sử dụng các dịch vụ dữ liệu nhiều hơn. Cụ thể mức độ sử dụng các ứng dụng di động trên smartphone dự kiến sẽ tăng từ 35% lên 40% trong vài tháng tới. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các ứng dụng giải trí, truyền hình, video, trò chơi đang được tải xuống phổ biến nhất. Sự phổ biến nhu cầu kết nối Internet di động kéo theo nhu cầu sử dụng smartphone ngày càng tăng mạnh.

Ông Bùi Văn Hòa, phó tổng giám đốc Công ty Viễn thông A, nhận định thị phần smartphone giá rẻ bắt đầu bùng nổ và sẽ bùng nổ mạnh trong vài tháng tới, khi đó điện thoại bình dân sẽ giảm mạnh thị phần. Thị trường điện thoại bình dân sẽ dần bị đánh bật khỏi khu vực thành thị và chuyển về thị trường nông thôn, vùng sâu vùng xa. “Ngay cả vùng nông thôn hiện nay, người dân cũng đã sử dụng smartphone nhiều rồi” - ông Hòa nói.

Sự tăng trưởng ngày càng mạnh của smartphone giá rẻ khiến điện thoại bình dân được dự đoán sẽ sớm bị loại ra khỏi cuộc chơi. Ông Huân đưa ra dự đoán: “Sang năm 2013, smartphone sẽ chiếm đại đa số thị phần tại các thành phố lớn, điện thoại bình dân sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Sau năm 2013, ở khu vực thành thị sẽ không còn ai nhắc đến điện thoại bình dân nữa”.

Sự biến mất của điện thoại bình dân là điều tất yếu, vấn đề chỉ đơn giản là nó diễn ra nhanh hay chậm mà thôi.

Chiếm 70% thị phần Theo thống kê từ các siêu thị bán lẻ điện thoại di động, smartphone nói chung đang chiếm gần 70% thị phần tiêu dùng tại TP.HCM. Con số này giảm còn khoảng 40-50% ở các tỉnh thành khác. Các siêu thị đều dự đoán thị phần smartphone sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, đồng thời thị phần điện thoại bình dân sẽ bị thu hẹp dần. Giám đốc một hãng điện thoại thương hiệu Việt cho biết: “Hiện nay lượng người dùng mua điện thoại bình dân trong phân khúc giá 1-2 triệu đồng chiếm đến 30% thị phần điện thoại. Thời gian tới khi smartphone hạ giá xuống chỉ còn 1 triệu đồng, lượng người này chắc chắn sẽ chuyển sang chọn smartphone”.

Theo Đức Thiện (Tuổi Trẻ)