Mẫu Nexus 4. (Nguồn: digitaltrends.com).

Đây được coi là giá bán “chưa từng có” cho một mẫu điện thoại thông minh chất lượng và không yêu cầu người mua phải ràng buộc với nhà mạng.



Và kết quả là, Nexus 4 đã bị cháy hàng vô cùng nhanh chóng, trong đó phiên bản 8GB được bán hết veo chỉ sau 15 phút đầu tiên có mặt trên gian hàng trực tuyến Google Play Store.



Phiên bản 16GB của Nexus 4 cũng rơi vào tình trạng cháy hàng tương tự, và sức bán đáng nể này còn lây sang cả mẫu máy tính bảng Nexus 10 do Samsung sản xuất cho Google.



Thậm chí, khách hàng đã phải lên Twitter để “than” rằng việc truy cập gian hàng Google Play Store là rất khó khăn, do lưu lượng truy cập “khủng.”



Chính vì sản phẩm quá đắt hàng và mọi người phải “chen chúc” trên mạng như vậy nên nhiều khi khách hàng đã bị “văng” ra khỏi hệ thống, và không thể hoàn thành đơn đặt hàng.



Điều đáng nói là tình trạng kể trên thường chỉ xuất hiện khi người tiêu dùng đặt các mẫu iPhone hay iPad mới nhất của Apple, do vậy có thể thấy Google đang dần thể hiện được sức nóng không hề kém cạnh so với đối thủ./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)