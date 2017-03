HTC One được đánh giá cao ở thiết kế ấn tượng và cấu hình mạnh mẽ.

Theo đại diện truyền thông của HTC tại Việt Nam, HTC One sẽ được bán ra thị trường trong nước từ cuối tháng 3. Tuy nhiên, hiện tại giá bán chưa được công bố. Dự đoán smartphone này sẽ được chào bán cao hơn phiên bản HTC Butterfly màn hình Full HD mà hãng di động Đài Loan vừa bán tại Việt Nam là 16,9 triệu đồng.

Tại Mỹ, HTC bán chiếc điện thoại này thông qua các nhà mạng với giá 199 USD phiên bản 32GB và 299 USD bản 64GB kèm hợp đồng 2 năm sử dụng dịch vụ.

HTC One là chiếc điện thoại cao cấp nhất của hãng di động Đài Loan ra mắt trong năm nay. Sản phẩm được giới công nghệ đánh giá là chiếc điện thoại Android mạnh mẽ nhất hiện nay với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối sang trọng và thực sự bắt mắt dù máy chỉ sở hữu màn hình 4,7 inch Full HD - nhỏ hơn rất nhiều so với các mẫu điện thoại 5-5,5 inch hiện nay.

Về cấu hình, HTC One sở hữu bộ vi xử lý xử lý lõi tứ Snapdragon 600 tốc độ 1.7GHz vừa mới được Qualcomm ra mắt tại Triển lãm CES 2013 diễn ra hồi tháng 1. Điều ấn tượng là HTC One đã tích hợp chuẩn công nghệ Wi-Fi 802.11ac mới nhất và nhanh nhất hiện nay. Theo Qualcomm, Wi-Fi thế hệ mới có thể truyền dữ liệu lên tới 450Mbps, nhanh gấp 3 lần so với chuẩn n hiện tại.

HTC One được đầu tư về camera với cảm biến Ultrapixel mới do chính HTC phát triển cho phép chụp được hình ảnh với độ sáng tăng gấp 300% so với các cảm biến hình ảnh có trên các loại smartphone khác, điều này cho phép camera của HTC One chụp được tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng.

HTC cũng cải tiến giao diện màn hình New Sense thực sự ấn tượng, các khối hình trên màn hình hiển thị mượt mà, trong sáng và nhẹ nhàng.

Cuộc đua trên thị trường di động năm nay đã bắt đầu với màn trình diễn của HTC. Đại hội Thế giới di động MWC sẽ khai mạc vào ngày 25/2 tới được dự báo sẽ chứng kiến “bữa tiệc” đầu năm của các nhà di động. Tuy vậy, các sản phẩm bom tấn từ Samsung và Apple sẽ không xuất hiện tại sự kiện này. Hai ông lớn trên thị trường smartphone sẽ tổ chức sự kiện riêng để ra mắt các sản phẩm quan trọng của mình.

Theo Khôi Linh (Dân trí)