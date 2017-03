Hoàn toàn áp đảo

Theo số liệu từ Viễn Thông A, trong 10 sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone) bán chạy nhất 6 tháng đầu năm 2011 của hệ thống siêu thị này, có tới 5 sản phẩm thuộc về HTC và Samsung. Theo đó, Samsung có 3 sản phẩm được tiêu thụ mạnh là Samsung Galaxy Tab P1000, Samsung Galaxy S I9003, Samsung Galaxy Ace S5830, trong khi đó HTC Desire HD và HTC Wildfire là 2 sản phẩm bán chạy nhất của HTC tại siêu thị này.

Tương tự, trong 6 sản phẩm điện thoại thông minh bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2011 tại hệ thống siêu thị Thegioididong.com, Samsung và HTC có tới 4 sản phẩm, gồm: Samsung Galaxy S I9003, Samsung Galaxy Ace S5830, HTC Desire HD, HTC Desire S. Đáng chú ý là Desire S mặc dù mới ra mắt trong một thời gian ngắn nhưng lại được người tiêu dùng quan tâm rất nhiều và lọt vào “top” các sản phẩm bán nhiều và chạy nhất ở hệ thống siêu thị Thegioididong.com.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, thị trường cũng ghi nhận sự xuống cấp của smartphone Nokia. Nếu như những năm trước đây các sản phẩm giá rẻ cũng như cao cấp của Nokia luôn chiếm vị trí độc tôn về số lượng bán chạy tại các hệ thống bán lẻ điện thoại di động trong nước, thì năm nay đã hoàn toàn khác. Sản phẩm của Nokia được tiêu thụ mạnh nhất trong thời gian qua chỉ là Nokia N8, còn lại các sản phẩm mới ra mắt như E7 đã không được người dùng quan tâm. Một đại diện truyền thông của Thegioididong.com cho biết, ngay cả sản phẩm mới ra mắt của Nokia là X7 vẫn không được người dùng để ý nhiều, một điều hoàn toàn trái ngược với Desire S của HTC.

Ngoài các sản phẩm trên, theo Viễn Thông A, 2 sản phẩm smartphone khác cũng rất được người dùng Việt Nam quan tâm trong 6 tháng vừa qua là iPhone 4 và Sony Ericsson Xperia Arc. Sự có mặt của iPhone 4 trong danh sách này là điều hoàn toàn hợp lý. Điện thoại này trong 6 tháng đầu năm 2011 đã làm mưa làm gió trên thị trường. Tại 2 nhà mạng phân phối chính là Viettel và VinaPhone đã luôn diễn ra cảnh “khan hàng” và người dùng phải xếp hàng đăng ký rất mệt mỏi mới mua được iPhone 4. Còn riêng Sony Ericsson đã lâu rồi mới xuất hiện trở lại trong danh sách những điện thoại bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam, với điện thoại “siêu phẩm” Sony Ericsson Xperia Arc. Tuy nhiên điểm khó của hãng này là giá bán vẫn còn khá cao nên để người dùng vươn tới vẫn còn khó khăn.

Kinh doanh khó khăn

So với các năm trước, giới kinh doanh trong lĩnh vực điện thoại di động cho biết năm nay việc kinh doanh thực sự khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính do giá cả leo thang, khiến cho khả năng chi tiêu của người dân bị thu hẹp. Sức mua đối với mặt hàng điện thoại di động liên tục giảm mạnh, mặc dù các công ty đã đưa ra nhiều chương trình “kích cầu”. Theo ông Đinh Anh Huân, Giám đốc kinh doanh của Thegioididong.com, sức mua trong 2 quý vừa qua đã giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo nhận định của những người kinh doanh trong lĩnh vực này, thời gian tới họ sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn. Trong đó, một phần nguyên nhân là việc Bộ Công Thương quy định từ 1/6 điện thoại di động sẽ chỉ được nhập qua 3 cảng biển. Ngoài ra, yêu cầu hàng hóa nhập khẩu phải có giấy tờ xác nhận của lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài cũng khiến cho họ mất nhiều thời gian và thủ tục rườm rà hơn. Từ trước đến nay, hầu hết các mặt hàng di động đều được nhập từ Trung Quốc và chủ yếu qua đường hàng không (chỉ mất vài giờ bay). Nhưng giờ đây, theo ông Đinh Anh Huân, “ước tính toàn bộ quy trình thủ tục sẽ “ngốn” của doanh nghiệp khoảng một tháng mới có hàng về đến Việt Nam và chi phí tăng thêm có thể chiếm tới 2% giá điện thoại”.

Theo Lê Mỹ (ICTnews)