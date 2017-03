Mẫu One Max của HTC có màn hình rộng tới 5,9 inch với độ phân giải Full HD 1.080p và dùng công nghệ IPS. Sản phẩm chạy Android 4.3 với giao diện Sense 5.5 cải tiến nhưng âm thanh không còn tích hợp công nghệ Beats Audio. Hệ thống loa kép BoomSound trên HTC One Max có chất lượng tốt hơn 73% so với các smartphone khác. HTC One Max sử dụng chip Snadragon 600, với 4 nhân xử lý tốc độ 1,7 GHz, đi kèm RAM 2 GB và bộ xử lý đồ họa Adreno 320. Bộ nhớ trong của máy có dung lượng 16 GB và có thể mở rộng bằng khe cắm thẻ nhớ. Camera của One Max vẫn là loại Ultrapixel độ phân giải 4 megapixel nhưng được tích hợp thêm nhiều tính năng chụp hình mới.

Phablet của HTC nay còn 13 triệu đồng.

HTC One 16 GB (giảm 800.000 đồng)

HTC giảm giá phiên bản bộ nhớ trong 16 GB của One từ 12,8 triệu đồng xuống còn 12 triệu đồng.

Màn hình của máy có kích thước 4,7 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 600 tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Camera sử dụng công nghệ Ultrapixel với độ phân giải 4 megapixel có khả năng thu sáng gấp 3 lần so với các cảm biến khác. Chức năng Zoe Photo cho khả năng chụp hình với âm thanh. Máy chạy hệ điều hành Android 4.2 cùng giao diện Sense 5 mới thân thiện hơn

LG Nexus 5 (giảm 300.000 đồng)

Nexus 5 sử dụng màn hình công nghệ IPS kích thước 4,95 inch độ phân giải Full HD. Về phần cứng, máy được trang bị chip xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 800 với 4 nhân Krait 400 có tốc độ 2,3 GHz, RAM 2 GB cùng đồ hoạ Adreno 330. Nexus 5 là smartphone Android đầu tiên chạy phiên bản 4.4 KitKat. Phiên bản bán ra tại Việt Nam có bộ nhớ trong 16 GB. Camera chính của Nexus 5 có khả năng chống rung quang học với độ phân giải 8 megapixel, còn camera phụ phía trước có độ phân giải 1,3 megapixel.

Nexus 5 còn 9,9 triệu đồng.

Nokia Lumia 1020 (giảm 3 triệu đồng)

Nokia Lumia 1020 có mức giảm cao nhất trong tháng từ 15 triệu đồng xuống còn 12 triệu đồng.

Lumia 1020 là chiếc smartphone chụp ảnh "khủng" nhất trên thị trường hiện nay với cảm biến có độ phân giải 41 megapixel, tích hợp công nghệ PureView cho khả năng chụp tối tốt, hỗ trợ đèn Flash Xenon và sử dụng ống kính Zeiss. Trong khi đó, cấu hình của 1020 không khác nhiều so với Lumia 920. Sản phẩm có màn hình AMOLED 4,5 inch với độ phân giải 1.280 x 768 pixel, sử dụng chip lõi kép Snapdragon tốc độ 1,5 GHz, riêng RAM tăng lên gấp đôi thành 2 GB.

Nokia Lumia 1520 (giảm 3 triệu đồng)

Phablet Lumia 1520 cũng có mức giảm bằng Lumia 1020, từ 16 triệu đồng xuống còn 13 triệu đồng.

Lumia 1520 là chiếc smartphone thuộc phân khúc cao cấp và phablet màn hình Full HD 1.080p đầu tiên của Nokia. Đây còn là mẫu Windows Phone Lumia đầu tiên sử dụng chip 4 nhân Snapdragon 800, đi kèm RAM 2 GB, bộ nhớ trong 32 GB (có khe cắm thẻ nhớ) và viên pin dung lượng lên tới 3.400 mAh. Bên cạnh đó, camera công nghệ PureView 20,7 megapixel cũng là một trang bị ấn tượng trên sản phẩm.

Samsung Galaxy Note 3 (giảm 400.000 đồng)

Model Phablet cao cấp của Samsung là Galaxy Note 3 cũng được giảm giá nhẹ với mức giảm 400.000 đồng từ 16,9 triệu đồng xuống còn 16,5 triệu đồng.

Galaxy Note 3 sử dụng màn hình Super AMOLED 5,7 inch độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel, mật độ 386 pixel mỗi inch.Galaxy Note mới cũng được đánh giá cao về cấu hình với chip Exynos Octa 8 nhân bao gồm 4 nhân A15 tốc độ 1,9 GHz và 4 nhân A7 tốc độ 1,3 GHz, RAM lên tới 3 GB đi kèm camera 13 "chấm" có công nghệ ổn định hình ảnh. Đây cũng là smartphone đầu tiên được trang bị cổng kết nối microUSB 3.0 giúp truyền tải dữ liệu nhanh hơn.

