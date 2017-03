Với hệ điều hành Android Jelly Bean 4.2.2, camera 13MP, chip 8 lõi và nhiều tính năng mới, GS4 chắc chắn sẽ đặt ra rất nhiều thách thức cho các đối thủ của Samsung. Và với với theo đuổi màn hình khủng cùng rất nhiều phần mềm chuyên dụng tích hợp, GS4 cũng chứng tỏ nó không phải là bản sao của iPhone như nhiều người vẫn nghĩ.

Về cơ bản, Galaxy S4 vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của S3, song gần như mọi cấu hình đều được đẩy lên cao hơn, từ màn hình lớn hơn (5 inch), độ phân giải cao hơn (1080p), pin to hơn (2600 mAh), vi xử lý nhanh hơn (vi xử lý lõi tứ 1.9 GHz hoặc pin 8 lõi 1.6GHz), camera chính mạnh hơn (13MP). Tuy nhiên, cũng giống như đối thủ Apple đã làm với iPhone, sau khi lướt hết danh sách tính năng của máy, bạn sẽ thấy chính những phần mềm mới mới giúp Samsung tiếp tục duy trì lợi thế trước các đối thủ.

Vấn đề duy nhất mà giới chuyên môn lo ngại là GS4 không thực sự sở hữu một tính năng "sát thủ", buộc phải có nào. Ứng dụng điều khiển TV bằng hồng ngoại hay đấy, nhưng HTC One cũng đã có. Tương tự là công cụ dịch thuật tích hợp hay phần mềm theo dõi ánh mắt cũng đã xuất hiện lác đác ở một vài smartphone cao cấp khác. Nói cách khác, GS4 chưa thực sự nổi trội và chiến thắng tuyệt đối trước những đối thủ đầu bảng như HTC One, iPhone 5 (sắp tới là iPhone 5S) và Nokia Lumia 920. Tất nhiên, thương hiệu và sức mạnh marketing có thể tạo ra sự khác biệt lớn, vì trên thực tế, giới phân tích cũng từng lo ngại như vậy về khả năng tiêu thụ của iPhone 4S và iPhone 5, song Apple đã cho thấy, với thị trường smartphone, tính năng không phải là tất cả.

Thiết kế, kết cấu máy

Thoạt nhìn, Samsung Galaxy S4 trông khá giống GS3 được phóng to, cũng cong nhẹ ở 4 góc và nút Home vật lý hẹp. Tuy nhiên, với độ dày 7.9mm và trọng lượng 130gram, nó vừa mỏng hơn lại vừa nhẹ hơn so với người anh em của mình. Một phần ần tượng về sự mảnh mai này là do Samsung đã thiết kế những đường nét thẳng, sắc cạnh ở GS4, thay cho nhiều đường cong ở GS3.

Và với chiều dài thân máy 136,6mm, chiều rộng 68,9mm, GS4 có kích cỡ chen giữa GS3 với Galaxy Note II. Tuy rất to so với chuẩn của một smartphone thông thường, song GS4 lại không mang đến cảm giác quá khổ khi cầm trong tay. Máy có 2 phiên bản trắng và đen.

Xét về sức hấp dẫn thị giác, các sản phẩm của Samsung thực ra chưa bao giờ gây ngỡ ngàng về chất liệu hay kết cấu máy. GS4 cũng vậy: nó không đạt được đến vẻ đẹp sang trọng, toàn kim loại của HTC One hay sự nuột nà, bóng bảy của iPhone 5. Thế nhưng đấy cũng không phải là mục tiêu của Samsung, bởi hãng vẫn trung thành với chất liệu nhựa vì nhiều lý do, bao gồm độ bền, dễ sản xuất, tiết kiệm chi phí.

Cấu hình

Giống như các tin đồn đã báo trước, GS4 sở hữu một màn hình HD Super AMOLED kích cỡ 5-inch với độ phân giải 1920 x 1080p. Tuy màn hình không thực sự tràn ra tận 2 bên viền máy nhưng đường viền nhỏ hơn cũng mang đến cảm giác màn hình rộng đáng kể so với GS3. Ở độ sáng tối đa, mật độ 441p/inch của GS4 sáng rực rỡ, sắc nét và rất sống động. Tuy nhiên, vẫn cần phải đặt GS4 bên cạnh các đối thủ BlackBerry Z10, iPhone 5 và HTC One để đánh giá được chính xác độ sắc nét của GS4.

Phía trên màn hình, người dùng sẽ bắt gặp dãy cảm biến và camera 2MP quen thuộc. Rất tiếc là camera phụ vẫn chưa được trang bị đèn flash như kỳ vọng của nhiều người. Phía trên nữa là cổng hồng ngoại, cho phép bạn điều khiển TV trực tiếp bằng điện thoại. Điều hay nhất ở cổng hồng ngoại này là Samsung hứa hẹn nó sẽ tương thích với mọi loại TV đang bán trên thị trường chứ không riêng của Samsung. Ứng dụng cho phép bạn điều khiển kênh và âm lượng, ngoài ra còn có thể bật được các nội dung theo yêu cầu.

Ở mặt sau của máy là camera 13MP, có thể coi là một sự nhảy vọt so với ống kính 8 chấm của GS3. Máy được trang bị đèn LED flash đi kèm và quay được video 1080p.

Bên dưới ốp lưng máy, người dùng sẽ tìm thấy khe cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa 64GB. Bộ nhớ trong của máy có 3 phiên bản 16GB, 32GB và 64GB. Ngoài ra, máy dùng pin 2600 mAh có thể tháo rời được.

Hệ điều hành và ứng dụng

Galaxy S4 chạy hệ điều hành Android mới nhất hiện nay là Jelly Bean 4.2.2, với giao diện Touch Wiz tùy biến của riêng Samsung. Giao diện này có sự bổ sung của rất nhiều tính năng phần mềm mới, như điều khiển bằng cử động mắt, khay báo nhắc cải tiến.



Có thể nói khá nhiều công cụ đã được vay mượn từ Galaxy Note 2, bao gồm chế độ xem multiview, cho phép bạn chia đôi màn hình để tương tác với 2 ứng dụng cùng lúc (như trình duyệt và note chẳng hạn).

Đồng thời, Samsung lại tiếp tục cạnh tranh với chính Google khi giới thiệu công cụ S Translator, được nhúng thẳng vào trong các ứng dụng như email, nhắn tin ChatOn, cho phép dịch các văn bản viết nhờ bộ nhớ 3000 câu phổ biến. Nói riêng về ChatOn một chút, ứng dụng chat tích hợp này của Samsung nay được bổ sung thêm khả năng gọi video 3 người, chia sẻ màn hình, video call dùng 2 camera cùng lúc....

Ngoài ra, ý tưởng về Google Play cũng khá thú vị. Nó cho phép người dùng GS4 kết nối với các thiết bị GS4 khác thông qua NFC hoặc Bluetooth để chia sẻ nhạc, ảnh, tài liệu và thậm chí là chơi game nhiều người với nhau. Hai tựa game Gun Bros 2 và Asphalt 7 đã được tùy chỉnh riêng cho GS4, Samsung cho biết. Hãng cũng sẽ phát hành một bộ công cụ SDK riêng cho giới phát triển game để tạo ra những game xã hội, thời gian thực dành cho bom tấn mới của mình.

Ngoài ra, GS4 còn có đầu đọc quang học tích hợp để quét mã QR, biến danh thiếp thành văn bản rồi dịch lại bằng S-Translator. Tất nhiên, khả năng này không phải quá mới ở smartphone, song việc GS4 trang bị cũng mang lại khá nhiều sự tiện lợi cho người dùng.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến S-Healthe, một công cụ theo dõi sức khỏe người dùng. Sử dụng các vi cảm biến tích hợp sẵn trong máy, GS4 sẽ theo dõi bước đi/chạy/nhảy của bạn.

Điều khiển bằng mắt

Hóa ra các tin đồn về Smart Pause và Smart Scroll đều chính xác, dù trước đây chỉ vài ngày, nhiều nguồn tin còn cho rằng Smart Scroll sẽ chưa thể kịp hiện diện ở GS4.

Tuy vậy, cả hai tính năng này đều có vẻ thú vị trên lý thuyết hơn là trong thực tế. Dù vậy, ý tưởng màn hình tự cuộn xuống khi mắt bạn chạm tới đáy trang cũng không tồi chút nào. Chỉ có điều, nếu như bạn xao lãng vì một chuyện gì đó và chẳng may ánh mắt rơi xuống cuối màn hình, bạn sẽ phải điều chỉnh cuộn trang lên trên để xem tiếp.

Air View cũng là một tính năng mới, cho phép bạn dùng tay để xem trước một video clip hay hình ảnh đang lưu trong thư viện ảnh, check email hay ngó qua hình thumbnail của thanh trình duyệt. Bạn cũng có thể phóng to các sự kiện trên lịch. Bạn có thể vẫy hoặc quệt toàn bộ bàn tay phía trước màn hình (và camera mặt trước) để đổi bài hát trong playlist, duyệt màn hình chủ điện thoại, tua ảnh trong gallery...

Camera và video

Nếu như độ phân giải 13MP của GS4 vẫn chưa đủ để làm bạn ấn tượng thì Samsung hy vọng một giao diện mới cùng nhiều tính năng bổ trợ sẽ thu hút được bạn. Có lẽ được sử dụng nhiều nhất sẽ là chế độ camera kép, cho phép bạn chụp ảnh và quay video cùng lúc từ cả 2 camera của máy, sau đó kết hợp hình ảnh ghi được về một khung hình duy nhất (dưới dạng ảnh lồng ảnh).

Trong đó, camera chính sẽ cung cấp hình lớn, nền, còn camera mặt trước cung cấp ảnh nhỏ, nằm chồng lên trên ảnh nền. Bạn có thể lựa chọn để thay đổi kích cỡ ảnh nhỏ cũng như hình dáng của nó (hình vuông như tem bưu điện, hình ôval hay một ô cửa sổ). Bạn cũng có thể hoán đổi vị trí 2 camera cho nhau để camera phụ chụp hình nền còn camera chính chụp ảnh nhỏ.

Ngoài ra còn có các chế độ mới như Sound & Shot, cho phép chụp hình và ghi lại 9 giây âm thanh, Drama Shot (chụp 100 hình liên tục trong 4 giây rồi kết hợp thành một khuôn hình duy nhất).

Đó là chưa kể Cinema Photo, cho phép bạn hoạt hình hóa một đoạn video clip hay chế độ Eraser, cho phép xóa một nhân vật ngoài ý muốn ra khỏi bức hình/đoạn phim.



Cuối cùng là Story Album, cho phép tập hợp ảnh của nhiều người vào một album duy nhất.

Tốc độ

Cũng như các tin đồn trước đó, Samsung GS4 đúng là có 2 phiên bản, hoặc sử dụng vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon Fusion Pro 1.9 GHz hoặc là chipset 8 lõi Exynos 5 Octa tốc độ 1.6 GHz do Samsung tự sản xuất.

Tất nhiên, các chuyên gia sẽ phải chạy thử cả 2 phiên bản này trong phòng thí nghiệm để tìm sự khác biệt thực tế về hiệu suất, song Octa 5 đã nhận được điểm số benchmark rất cao tại MWC 2013 vừa qua. Về thời lượng pin, máy trang bị pin 2600 mAh lớn hơn của GS3, nhưng do màn hình cũng lớn hơn và nhiều tính năng mới nên chắc chắn, thời lượng pin cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Cả hai tính năng Smart Stay và S Voice đều ngốn pin cực nhanh.

Đối với bộ nhớ hệ thống và bộ nhớ lưu trữ, Galaxy S4 dùng RAM 2GB và bộ nhớ trong tối đa 64GB, kết hợp với khe cắm thẻ nhớ microSD 64GB nữa. Đấy đã là dung lượng lưu trữ tối đa trên thị trường smartphone hiện nay, song theo tin đồn, iPhone 5S có thể sẽ nâng dung lượn bộ nhớ lên 128GB.

Giá bán và thời điểm lên kệ

Nếu như bạn vẫn cảm thấy hấp dẫn bởi GS4 thì bạn sẽ không phải đợi quá lâu để sở hữu một chiếc máy. Samsung dự định phát hành GS4 toàn cầu trong tháng 4 và 5 tới, thông qua hơn 300 nhà mạng ở 55 nước khác nhau.

Giá bán của sản phẩm cũng chưa được tiết lộ, song nhiều khả năng nó sẽ đi theo đúng lộ trình giá như của GS3.

Những điểm thiếu vắng

Dù GS4 là một smartphone mạnh mẽ, cao cấp nhưng vẫn có một vài phương diện nhỏ mà các đối thủ có thể qua mặt được Samsung. Như ta đã đề cập ở trên, chất liệu vỏ máy là một trong số đó. Ngoài ra, Nokia còn sử dụng màn hình siêu nhạy cho họ máy Lumia (cho phép bạn điều khiển màn hình với móng tay dài hoặc thậm chí là đi găng tay).

Ngoài ra, cũng không rõ GS4 có hỗ trợ sạc không dây hay không, khi đại diện Samsung chỉ nói rằng khả năng này "tùy thuộc vào yêu cầu của từng thị trường".

So sánh với các đối thủ

Để kết luận thì S4 là một smartphone đầu bảng, sở hữu đầy đủ tính năng và phù hợp với gần như mọi đối tượng người dùng. Samsung đã rất nỗ lực để kết hợp những cấu hình cao nhất hiện hành với số lượng vừa đủ tính năng phần mềm mới để thu hút được sự chú ý của bạn.

Mặc dù con máy này không đẹp một cách xuất sắc hay phần mềm cũng không thực sự nổi trội, nhưng mọi tính năng cơ bản đều hội tụ đủ. Nhưng vẫn cần nhắc lại rằng, những ai từng kỳ vọng Galaxy S4 sẽ mở ra một kỷ nguyên mới về mặt công nghệ và trải nghiệm, có thể họ sẽ cảm thấy thất vọng.

Theo Trọng Cầm (VNN)