Danh sách smartphone đáng mua nhất tháng 8 do website công nghệ và kinh doanh Business Insider bình chọn không quá khác biệt với tháng 7. iPhone 5s của Apple vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên.

Nokia Lumia 1520

Lumia 1520 là phablet Windows Phone đầu tiên. Với màn hình 6 inch khổng lồ, thiết bị có nhiều “đất” hơn cho ứng dụng và các ô Live Tiles trên màn hình chính. Đọc báo, xem phim hay chơi game trên 1520 cũng “đã” hơn nhiều.

Samsung Galaxy Note 3

Hơn 2 năm trước, Samsung mang đến cho người dùng khái niệm “phablet”, smartphone lai máy tính bảng với Galaxy Note. Cho đến hiện tại, Note đã ở thế hệ thứ ba và sắp sửa bước sang thế hệ thứ tư vào nửa sau năm 2014. Note 3 dùng màn hình 5.7 inch nhưng mỏng hơn và nhẹ hơn các sản phẩm trước. Máy đi kèm bút cảm ứng S Pen để vẽ hoặc ghi chú. Đây cũng là phablet tốt nhất hiện tại.

Tuy nhiên, hãng điện tử Hàn Quốc đã ấn định ngày ra mắt Note 4 vào 3/9 tới đây. Bạn nên chờ hơn một tháng nữa để sở hữu được thiết bị đời mới nhất.

LG G3

LG vừa giới thiệu G3 vào tháng 5/2014. Máy sở hữu màn hình Quad HD 5.5 inch sắc nét và máy ảnh lấy nét bằng laser. Máy ảnh trước với độ mở ống kính lớn cùng đèn flash ảo cho phép chụp ảnh “tự sướng” nhóm hoàn mỹ. Ngoài ra, thiết bị còn có khả năng nhận dạng cử chỉ bằng bàn tay để kích hoạt đếm ngược 3 giây trước khi chụp.

Những người vốn quen với phím cứng ở hai bên cạnh máy hay đỉnh máy sẽ thấy khá lạ lẫm khi dùng G3 vì nhà sản xuất chuyển toàn bộ phím ra mặt sau.

Motorola Moto X

Moto X là một trong những điện thoại Android tốt nhất, thuần túy nhất và có giá bán dễ chịu. Motorola đưa vào một số tính năng mới cho nền tảng của Google như khả năng kiểm tra thông báo ngay từ màn hình khóa hay khởi động ứng dụng chụp ảnh bằng cách lắc điện thoại.

Google Nexus 5

Mẫu Nexus mới nhất do Google hợp tác cùng LG. Cũng như các đời Nexus trước, Nexus 5 chạy phiên bản Android “sạch”, đồng nghĩa các hãng hay nhà mạng không can thiệp, chỉnh sửa gì vào đó. Nó cũng có lợi thế được nhận cập nhật phần mềm trước tiên. Máy có giá chỉ bằng một nửa các smartphone cao cấp nhưng máy ảnh không đẹp.

Samsung Galaxy S5

Galaxy S5 là “át chủ bài” trong nửa đầu năm 2014 của Samsung. Thay vì nhét một đống tính năng không cần thiết vào sản phẩm, hãng điện tử Hàn Quốc tập trung vào việc cải thiện những gì mà người dùng cần nhất. Galaxy S5 có màn hình 5.1 inch sắc nét và được chuyên gia đánh giá là tốt nhất hiện nay. Máy ảnh của thiết bị cũng cho kết quả đẹp mắt.

OnePlus One

Nếu muốn một điện thoại với màn hình 5.5 inch, phần mềm tốt, cấu hình mạnh, OnePlus One là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là sản phẩm của startup OnePlus đến từ Trung Quốc, có giá chỉ 300 USD cho bản không khóa mạng, rẻ bằng một nửa so với iPhone 5s hay Galaxy S5. Nhược điểm là không dễ để mua trừ khi bạn nhận được lời mời từ người đang sở hữu OnePlus One.

HTC One M8

HTC One M8 là smartphone Android tốt nhất hiện nay. Tương tự HTC One, phiên bản 2014 có thiết kế đẹp mắt kết hợp từ kính và kim loại. Nó còn có thêm một máy ảnh phụ phía sau hoạt động như cảm biến chiều sâu để chỉnh sửa ảnh sau khi chụp, thay đổi tiêu điểm.

HTC One M8 Google Edition

HTC bắt tay cùng Google tạo ra phiên bản One M8 thuần Google. Như vậy, bạn không bị làm phiền bởi phần mềm của nhà sản xuất hay nhà mạng, đồng thời nhận cập nhật hệ điều hành sớm nhất.

iPhone 5s

Với nhiều người, iPhone 5s vẫn là smartphone tốt nhất thị trường dù đã ra đời được gần một năm. Nó cân bằng được thiết kế, tính năng, ứng dụng và kho nội dung. Tuy có vẻ ngoài không khác gì iPhone 5, iPhone 5s lại được trang bị máy ảnh tốt hơn, cảm biến vân tay để mở khóa hay thanh toán di động.

Điều đáng lưu ý là cũng như Samsung, Apple đang chuẩn bị lễ ra mắt iPhone thế hệ mới vào tháng 9 tới. Nếu muốn một chiếc iPhone màn hình lớn hơn (4.7 inch và 5.5 inch), bạn nên chờ đợi.