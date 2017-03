Samsung Galaxy S3 là một trong những mẫu smartphone Android nổi bật năm 2012. Ảnh: Samsung

Samsung Galaxy Nexus

Galaxy Nexus của Samsung phát hành tháng 12/2011 và tới đầu năm 2012, đây có lẽ vẫn là smartphone Android đáng mua nhất. Nexus là thiết bị đầu tiên cài Android 4.0, sở hữu màn hình lớn, sáng, đẹp và chip nhanh. Nó được xem là hình mẫu Android nên trở thành và hướng tới, đặc biệt ở kích thước và chất lượng màn hình với mật độ điểm ảnh 316ppi.

Samsung Galaxy Note

Sản phẩm phát hành tháng 2/2012. Màn hình 4.65 inch trên Galaxy Nexus tưởng lớn nhưng nhanh chóng bị xếp vào hạng “trung bình” sau khi Note ra mắt. Được biết với cái tên phablet (tablet lai điện thoại), Note gây chú ý nhất nhờ kích cỡ khổng lồ. Mật độ điểm ảnh vẫn ở mức thấp (285ppi) và thời gian sử dụng pin ngắn nên Note không được giới công nghệ đánh giá cao.

Motorola Droid RARZ Maxx

Maxx ra đời chỉ 4 tháng sau phiên bản Droid RARZ đầu tiên, báo hiệu kỷ nguyên của vòng đời sản phẩm siêu ngắn. RARZ Maxx nặng hơn và dày hơn một chút như màn hình, chip và hệ điều hành không thay đổi. Tuy nhiên, pin trên Maxx tốt hơn rất nhiều tới mức thậm chí người ta còn không cần so sánh về yếu tố này giữa hai đời máy. Maxx vẫn là một trong những smartphone pin “trâu” nhất (3.300mAh) ngày nay mà bạn có thể mua.

HTC One X

Mẫu smartphone đình đám nửa đầu năm 2012 của HTC là One X - với máy ảnh nổi bật và màn hình 4.7 inch xuất sắc. Đây là một trong số những smartphone đầu tiên dùng chip lõi tứ thay vì lõi kép và chạy nền tảng Android 4.0 thay vì Android 2.3 cũ kĩ. Mọi yếu tố trên biến One X trở nên nổi bật và được mệnh danh là “quái vật”.

Samsung Galaxy S3

Tháng 6/2012, Samsung cho ra đời mẫu smartphone được nhiều người đánh giá là smartphone tốt nhất năm. Galaxy S3 không chỉ ấn tượng trên giấy tờ mà còn ở cả ngoài đời thực với cấu hình đỉnh cao: màn hình 4.8 inch mật độ điểm ảnh 306ppi, chip lõi tứ xung nhịp 1.4GHz, RAM 1GB và pin 2.100mAh. S3 mang lại trải nghiệm màn hình cảm ứng mượt mà nhất cùng nền tảng Android 4.0. Ngoài ra, thiết bị còn sở hữu nhiều ứng dụng sáng tạo, hấp dẫn của riêng Samsung như Smart Stay, S Beam.

Motorola Droid RARZ Maxx HD

Phát hành tháng 10/2012, Motorola gây sốc với việc cho ra lò tới 3 mẫu smartphone chủ lực chỉ trong một năm. Dù không “đua” được về thời gian sử dụng pin với phiên bản trước, Maxx HD vẫn được đánh giá khá cao trong các mặt khác như màn hình lớn hơn (4.7 inch so với 4.3 inch), màn hình sắc nét hơn (312 ppi so với 256 ppi) và chip mạnh mẽ hơn (1.5GHz so với 1.2GHz).

Samsung Galaxy Note 2

Đã lớn nay còn lớn hơn! Note 2 thay đổi gần như mọi thứ so với đời đầu. 8 tháng sau Note, Note 2 xuất hiện với màn hình thậm chí còn lớn hơn (5.55 inch), đẹp hơn (mật độ điểm ảnh 265ppi), chip nhanh hơn (lõi tứ, 1.6GHz, RAM 2GB), pin tốt hơn (3.100mAh), máy ảnh tốt hơn và nền tảng mới (Android 4.1). Các trang báo công nghệ ấn tượng vì độ trễ màn hình bằng 0 và hiệu suất xử lí nhanh chóng của Note 2.

HTC One X+

Nửa năm sau One X, HTC ra mắt bản nâng cấp One X+, chip từ lõi kép chuyển lên lõi tứ, pin cải thiện hơn (2.100mAh) và nền tảng Android 4.1 Jelly Bean từ Android 4.0.

HTC Droid DNA

Là mẫu smartphone Android tuyệt vời khép lại năm 2012, Droid DNA sở hữu màn hình 5 inch, mật độ điểm ảnh 441ppi - cao nhất từng có trên một smartphone, chip lõi tứ, pin 2020mAh để đảm bảo két nối 4G LTE và màn hình lớn không giảm thời gian sử dụng máy xuống quá nhanh. Ngoài ra, máy cũng chạy nền tảng Android 4.1 Jelly Bean.

LG Nexus 4

Nexus 4 - thành viên tiếp theo trong gia đình Google Nexus - do LG sản xuất gây chú ý với nền tảng mới nhất Android 4.2 và là thiết bị Android đáng mua nhất hiện nay. Ngoài Android 4.2, Nexus 4 cũng có màn hình lớn (4.7 inch) mật độ điểm ảnh 318ppi, lõi tứ, RAM 2GB và pin 2.100mAh. So sánh với Galaxy Nexus bản 2011, mọi thông số trên Nexus 4 đều được cải thiện, phù hợp với bức tranh công nghệ 2012.

