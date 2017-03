Với việc được tung ra từ ông trùm tin đồn @evleaks, bức hình chính thức về One Max được đánh giá có độ tin cậy cao. Những chi tiết ở mặt trước và mặt sau cho thấy đây giống như một phiên bản phóng to từ chiếc HTC One 4,7 inch.

Bức hình được cho là ảnh chính thức của HTC One Max. Ảnh: @evleaks.

Tuy nhiên, các phím cứng ở cạnh bên, như phím âm lượng, trên One Max có đôi chút thay đổi. Phần cạnh viền cũng không còn sử dụng thiết kế kim loại vát chéo và đánh bóng như trên One. Mặt lưng của máy vẫn còn thiếu logo Beats Audio quen thuộc trên các smartphone HTC hiện nay.

One Max được cho là phablet đầu tiên của HTC với màn hình Full HD rộng 5,9 inch, lớn hơn cả Galaxy Note của Samsung. Những tin đồn gần đây cũng cho rằng sản phẩm còn được trang bị pin dung lượng lên tới 3.300 mAh, đi kèm cấu hình mạnh hơn One với chip Snapdragon 800 4 nhân tốc độ 2,3 GHz cùng RAM 2 GB. Trong khi đó, camera Ultrapixel từ One cũng được mang lên One Max.

One Max phiên bản thử nghiệm.

Hiện HTC vẫn chưa công bố ngày giới thiệu chính thức One Max, trong khi một số nguồn tin cho rằng, model này sẽ trình làng vào đầu tháng 9 nhằm cạnh tranh với Galaxy Note III.

Theo Tuấn Anh (VNE)