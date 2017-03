Một trong những điều khiến người dùng thất vọng và hụt hẫng nhất trên iPhone 5 ngay khi Apple ra mắt đó là chiếc smartphone này sử dụng chuẩn SIM mới, nanoSIM, có kích cỡ nhỏ hơn cả chuẩn microSIM hiện tại đang sử dụng trên các phiên bản trước của iPhone.





Theo giới công nghệ, với kích cỡ nhỏ và mỏng hơn, nhiều khả năng cách thức “gọt” SIM để chuyển từ SIM thường sang microSIM trước đây sẽ trở nên vô dụng, điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn sử dụng iPhone 5, người dùng sẽ phải vứt bỏ đi chiếc SIM đang sử dụng hiện tại để chuyển sang một SIM hoàn toàn mới.

Khay nanoSIM của iPhone 5 (trái) không in các thông tin giống như khay SIM của iPhone cũ trước đây

Tuy nhiên, ngay khi chiếc iPhone 5 đầu tiên được mang về Việt Nam, các thành viên của diễn đàn công nghệ Tinhte đã thử nghiệm cắt nhỏ và mài mỏng SIM thường để sử dụng trên chiếc iPhone 5 này và thật bất ngờ, iPhone 5 đã có thể nhận sóng GSM của nhà mạng tại Việt Nam.





Theo chia sẻ của anh Trần Mạnh Hiệp, admin diễn đàn Tinhte thì nanoSIM cơ bản vẫn sử dụng bản mạch giống với SIM thường hay microSIM, chỉ có sự khác biệt về kích cỡ lớp nhựa bên ngoài. Do nanoSIM còn có kích thước mỏng hơn so với micoSIM, nên cần phải mài mòn đi chút ít so với chuẩn SIM khác.





Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Mạnh Hiệp cho biết hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên chưa thể chia sẻ được quá nhiều thông tin về cách thức “gọt” SIM.

SIM thường sau khi cắt và gọt nhỏ trở thành chuẩn nanoSIM

Mặc dù iPhone 5 trong khi thử nghiệm đã có thể nhận sóng GSM của nhà mạng Việt Nam, tuy nhiên do máy chủ của Apple chưa mở cửa để người dùng có thể kích hoạt iPhone thế hệ mới, do đó việc thử nghiệm gọi điện và sử dụng mạng trên chiếc iPhone này vẫn chưa thể thực hiện được.

NanoSIM là chuẩn SIM thế hệ thứ tư kể từ khi chiếc điện thoại GSM đầu tiên được ra mắt vào những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. NanoSIM chỉ có kích cỡ bằng 44% so với kích cỡ của chuẩn micro-SIM, tương đương với kích cỡ 12,3x8,8mm (so với 15x12mm của microSIM) và cũng có độ dày mỏng hơn, từ 0,76mm trên các thế hệ SIM trước đây sang 0,67mm.





Bảng so sánh kích cỡ các phiên bản SIM:





Thế hệ SIM Chiều dài (mm) Chiều rộng (mm) Độ dày (mm) Phiên bản SIM đầu tiên 85,6 53,98 0,76 MiniSIM (chuẩn SIM thường, phổ biến nhất hiện nay) 25,00 15,00 0,76 MicroSIM 15,00 12,00 0,76 NanoSIM 12,3 8,8 0,67