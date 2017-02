(PLO)- Dòng P của Huawei cho ra mắt sản phẩm mới với nhiều màu sắc thời thượng của năm và nâng tầm chụp ảnh chân dung với camera trước tích hợp ống kính Leica

Hôm qua (26/2), tại Triễn lãm Di động Toàn cầu (MWC) 2017, Huawei chính thức cho ra mắt smartphone HUAWEI P10 và HUAWEI P10 Plus. Siêu phẩm được mong chờ nhất dòng P này là một sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và phần mềm tiên tiến nhất.





Ngoài ra, HUAWEI P10 và HUAWEI P10 Plus còn mang đến thêm nhiều lựa chọn màu sắc nổi bật và tích hợp thêm cụm camera kép Leica thế hệ 2.0 với các tính năng chụp ảnh chân dung hiện đại và một ống kính Leica phía trước để những tấm ảnh selfie thêm phần đặc sắc.



Với cụm camera kép thế hệ 2.0 của Leica trên HUAWEI P10 và thế hệ 2.0 Pro trên HUAWEI P10 PLUS ở phía sau cùng một ống kính Leica ở phía trước, người dùng có thể tự do khám phá thế giới của nhiếp ảnh chân dung.

Với một cảm biến màu 12 megapixel cùng một cảm biến đơn sắc 20 megapixel và các thuật toán tổng hợp nâng cao, HUAWEI P10 và HUAWEI P10 PLUS mang đến những tính năng chụp ảnh cao cấp và nghệ thuật trên cùng một chiếc smartphone.

Để hỗ trợ người dùng tùy chỉnh cách chụp ảnh của họ, tính năng chân dung của HUAWEI P10 và HUAWEI P10 PLUS tích hợp thêm công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D chính xác, quét hơn 190 điểm nhận dạng chi tiết, đem đến khả năng nhận dạng đặc điểm nhanh hơn và chính xác hơn.

Camera trước của Leica với khẩu độ F/1.9 cùng bộ cảm biến hoàn toàn mới sẽ giúp chụp tốt hơn. Chế độ chụp chân dung cũng có mặt trên camera trước 8 megapixel để mang đến những bước ảnh selfie độc đáo. Khi sử dụng ống kính Leica phía trước, HUAWEI P10 và HUAWEI P10 PLUS có thể tự động phát hiện người dùng đang tự chụp ảnh mình hay chụp chung với nhiều người khác để chuyển sang chế độ góc rộng.

HUAWEI P10 Plus đi cùng với cụm camera kép phiên bản 2.0 PRO sử dụng ống kính Leica SUMMILUX-H với khẩu độ F/1.8 lớn hơn cùng khả năng quang học cao hơn. Những ống kính đa năng này có thể chụp cận cảnh, chụp nhanh hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

Đồng phát triển với GoPro, HUAWEI P10 và HUAWEI P10 PLUS còn tích hợp tính năng Highlights – một phần mềm chỉnh sửa di động giúp tạo ra các video sáng tạo từ những hình ảnh và đoạn video ngắn của người dùng kết hợp cùng với âm nhạc. Ngoài ra, các video được tạo bằng Highlights có thể chia sẻ cùng bạn bè và người thân chỉ qua một vài thao tác.





HUAWEI P10 và HUAWEI P10 PLUS có thiết kế hoàn thiện ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Đội ngũ thiết kế của Huawei đã ứng dụng vát cắt bằng kim cương (Hyper Diamond-cut) hoàn toàn mới trong công nghệ điện thoại cho HUAWEI P10 và HUAWEI P10 PLUS, kết hợp với kỹ thuật phun cát tinh tế và hoàn thiện với độ bóng cao.

HUAWEI P10 và HUAWEI P10 PLUS cũng mang đến nhiều màu sắc độc đáo – kết quả của sự hợp tác với Viện màu sắc Pantone, cơ quan hàng đầu thế giới về màu sắc.

Viền vát bằng kim cương sẽ được ứng dụng vào phiên bản màu xanh dương và màu vàng kim. Các phiên bản màu xanh lá Greenery, hồng vàng, xám, đen và vàng kim sẽ được thiết kế với lớp phủ cát phun còn phiên bản màu trắng sẽ mang lớp phủ bóng.

Với dung lượng pin lớn lên đến 3,200 và 3,750 mAh, HUAWEI P10 VÀ HUAWEI P10 PLUS hỗ trợ công nghệ HUAWEI SuperCharge. Công nghệ HUAWEI SuperCharge bao gồm cơ chế bảo vệ 5 cửa tuyệt đối an toàn, nhằm cung cấp thời gian thực của điện áp, theo dõi dòng điện và nhiệt độ, giúp cho quá trình sạc pin nhanh và an toàn hơn.

Bắt đầu từ tháng 3, HUAWEI P10 và HUAWEI P10 PLUS sẽ có mặt tại các thị trường: Úc, Áo, Chile, Trung Quốc, Columbia, Đan mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Peru, Philippines, Ba Lan, Nga, Ả Rập Saudi, Singapore, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Vương quốc Anh và Việt Nam.

Phiên bản Giá bán (đã bao gồm thuế)

HUAWEI P10 64GB + 4GB 649 euro HUAWEI P10 Plus 64GB + 4GB €699 euro HUAWEI P10 Plus 128GB + 6GB 799 euro



Cũng trong triển lãm năm nay, ngoài HUAWEI P10 VÀ HUAWEI P10 PLUS, Huawei còn công bố smartwatch thế hệ thứ hai, HUAWEI WATCH 2 và HUAWEI Smartwatch phiên bản Porsche Design.

Với giá khởi điểm từ 329 euro, HUAWEI WATCH 2 sẽ có mặt vào tháng 3 tại 20 quốc gia trên toàn thế giới.







