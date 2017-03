Màn hình hoành tráng của HTC EVO 4G. Nguồn: PCW

Không thể chối cãi được rằng EVO 4G đang sở hữu một màn hình tuyệt vời, và chẳng cần phải là một fan hâm mộ hệ điều hành Android cũng có thể nhận thấy điều đó. Khả năng khống chế ánh sáng tốt, độ tương phản sắc sảo giúp cho bạn không bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ trên màn hình. Dù cả EVO 4G và Nexus One đều chia sẻ độ phân giải WVGA 800x480 pixel song kích cỡ 4,3 inch của EVO 4G đã đánh bại màn hình 3,7 inch của Nexus One hoàn toàn.

2. Mạng dữ liệu

Điểm nổi bật nhất (và hy vọng cũng là hút khách nhất) của HTC EVO 4G chính là ở hai ký tự cuối cùng trong tên gọi. Đúng vậy, một kết nối dữ liệu 4G, theo Sprint, sẽ cho phép bạn download với tốc độ nhanh gấp 10 lần so với công nghệ 3G hiện tại.

Chỉ có điều, bạn sẽ chưa thể tận hưởng công nghệ 4G ưu việt này tại đa số các nước. Tính tới thời điểm hiện tại, mạng 4G của Sprint cũng chỉ mới phủ sóng tại 27 thành phố của Mỹ mà thôi. Chừng nào 4G còn chưa đáp xuống được các thị trường lớn khác ngoài Mỹ, chừng đó 3G vẫn cứ là công nghệ hiện đại nhất.

Bên cạnh đó, nếu như EVO 4G chỉ phân phối độc quyền qua Sprint thì Nexus One không bị bó buộc bởi bất cứ nhà mạng nào. "Con dế" nào chiến thắng trong hạng mục này, điều đó tuỳ thuộc vào quan điểm của bạn.

3. Phần cứng



Nguồn: PCW

Bộ não của HTC EVO 4G cũng giống như Nexus One, đều là vi xử lý Snapdragon siêu tốc 1GHz. Tuy nhiên, nếu xét đến camera thì HTC EVO 4G đã thắng. Phần lưng của nó được trang bị một máy ảnh số 8 chấm, trong khi mặt trước được nhúng camera 1,3 chấm để phục vụ điện thoại thấy hình. Để so sánh, Nexus One chỉ có duy nhất một máy ảnh số 5 chấm mà thôi.

4. Thân máy

HTC EVO 4G hơi lớn hơn Google Nexus One một chút (dày hơn 0,05 inch). Nó cũng nặng hơn vài gram so với đối thủ. Tuy nhiên, sự khác biệt này quá nhỏ để gây được bất cứ tác động nào.

5. Hệ điều hành

Cả HTC EVO 4G lẫn Nexus One đều đang chạy hệ điều hành Android 2.1, phiên bản mới nhất của hệ điều hành di động Google. Mặc dù vậy, trải nghiệm người dùng lại hoàn toàn khác nhau.

Lý do là vì HTC EVO 4G được cài đặt giao diện người dùng HTC Sense, trong khi Nexus One vẫn dùng giao diện Android chuẩn. Sense khiến cho Android có một ngoại hình hoàn toàn mới mẻ, với các ứng dụng mini đặc biệt trên trang chủ và bộ công cụ điều duyệt tuỳ biến. Nhu cầu và ý thích cá nhân của người dùng sẽ quyết định cái nào ưu việt hơn.

Nguồn: PCW

Tuy nhiên, Nexus One có một lợi thế không thể chối cãi, đó là các phiên bản Android nâng cấp trong tương lai sẽ đều dựa trên giao diện Android chuẩn. Việc cập nhật lên một phiên bản mới sẽ đơn giản hơn và không bắt bạn phải chờ đợi. Trong khi đó, các giao diện tuỳ biến kiểu như HTC Sense sẽ cần có nhiều thời gian hơn để nâng cấp, bởi nhà sản xuất phải thiết kế lại giao diện trên nền tảng mới.

6. Trái tim dữ liệu

Sprint quảng cáo HTC EVO 4G có thể đảm nhiệm vai trò của một điểm nóng di động, cho phép bạn kết nối tới 8 thiết bị Wi-Fi với điện thoại. Không khó để thiết lập một mạng lưới tương tự với các mẫu điện thoại Android khác, song dù sao, chức năng đa thiết bị tích hợp vẫn cứ là một điểm cộng cho EVO.

7. Phán quyết cuối cùng

Sự thật là sẽ không bao giờ có một chiếc điện thoại "mười phân vẹn mười", hoàn hảo không tì vết cả. Sẽ có những ưu nhược điểm mà chỉ có nhu cầu và ý thích của bạn mới có thể tự quyết định được. Do bản chất của Android là một hệ sinh thái mở nên bất cứ lúc nào cũng có những đối thủ mới ngấp nghé đằng xa, với hy vọng được khoác lên mình danh xưng "sát thủ" Android.

Theo Trọng Cầm ( VNN / PC World)