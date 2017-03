Bộ đôi A3100 và A3000. Ảnh: Dpreview.

PowerShot A3100 IS và PowerShot A3000 IS lần lượt có số điểm ảnh là 12,1 và 10 triệu điểm ảnh. Cả hai đều được trang bị bộ xử lý hình ảnh DIGIC III, màn LCD 2,7 inch, zoom quang 4x kèm cơ chế chống rung quang học. Các chế độ tiên tiến như Smart Auto, cùng với công nghệ tự động nhận diện khung cảnh để tối ưu hóa phơi sáng, công nghệ i-Contrast tự động điều chỉnh tương phản… cũng đều được đưa vào cả hai model này.

A3100 IS và A3000 IS hỗ trợ thẻ dung lượng cao SDHC và SDXC và sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào tháng 2 năm nay, tuy nhiên, mức giá cả vẫn chưa được tiết lộ cụ thể.





Bộ đôi A495 và A490. Ảnh: Dpreview.

PowerShot A495 and PowerShot A490 đều có cảm biến 10 triệu điểm ảnh, zoom 3,3x, LCD 2,5 inch, các chế độ tự động thông minh như trên hai phiên bản trên. Cũng hỗ trợ thẻ SDHC/SDXC dung lượng tới 2 TB, nhưng hai phiên bản này sử dụng pin AA thông dụng thay vì Li-Ion. Sự khác biệt giữa A490 IS và A495 IS chỉ nằm ở trong việc thêm bớt một số tính năng tự động. Trên A495 IS có thể nhận diện tự động 15 khung cảnh thay vì 13 trên A490 IS.

Thời điểm ra mắt thị trường cũng trong tháng 2 tới nhưng mức giá vẫn chưa được công bố cụ thể.

Theo Nguyễn Hà (Sohoa)