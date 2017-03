Nếu như suy đoán của Peter Misek, chuyên gia của hãng Jefferies là chính xác, thì tần suất phát hành sản phẩm mới của Apple đợt tới sẽ thực sự dày đặc, khi iPhone 5S chỉ cách iPhone 6 có chưa đến nửa năm. Và với việc iPhone 5S chỉ có vài cải tiến về cấu hình, trong khi thiết kế, kiểu dáng vẫn giống hệt iPhone 5 thì người dùng càng có lý do để hoãn việc mua sắm mà chờ tới iPhone 6. Đây chắc chắn là điều mà Apple không hề mong muốn.



Cùng lúc, Apple TV tiếp tục chứng tỏ sự lận đận của nó khi bất chấp hàng loạt tin đồn trước đây rằng sản phẩm này sẽ trình làng trong năm 2013, Misek tuyên bố iTV sẽ không thể ra mắt trước năm 2014. Bản thân Misek cũng từng dự đoán Apple sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt để công bố Apple TV trong tháng ba này, rồi chính thức lên kệ từ tháng 9 hoặc tháng 10. Tuy nhiên, do các nhà cung cấp màn hình LG và Sharp gặp khó khăn với nguồn cung nên đợt phát hành sẽ bị dời lại đến một thời điểm "chưa xác định" của năm sau, Misek giải thích trong bức thư gửi cho các nhà đầu tư.



Giới thạo tin cho rằng Apple đang bí mật phát triển một mẫu HDTV, tích hợp đầu thu Kỹ thuật số đời mới nhất và nhiều công nghệ thông minh khác như điều khiển bằng giọng nói. v...v...Tuy nhiên, không một ai nắm rõ sản phẩm sẽ trông ra sao hay ra mắt vào thời điểm nào.



"Chúng tôi tưởng rằng hệ sinh thái nội dung/ứng dụng và phần mềm của Apple đã là đủ để tạo cầu cho Apple TV, nhưng hóa ra Apple còn muốn phần cứng của họ cũng phải nổi bật. Chúng tôi tin rằng Apple muốn trang bị màn hình siêu phân giải 4K cho Apple TV nhưng giá thành lại không được phép quá đắt", ông Misek nói thêm.



Nhưng bằng cách nào mà Apple làm được điều này thì vẫn còn là một dấu hỏi. Sản phẩm của hãng luôn được xếp vào nhóm "đắt tiền" và kiềm chế giá thành chưa bao giờ là một ưu tiên trong chiến lược kinh doanh của hãng. Hơn nữa, tất cả các hãng màn hình như LG, Sharp (đấy là chưa muốn nói đến Samsung) đều đang cố hết sức để cải tiến chất lượng màn hình với mức giá dễ chấp nhận được nhất cho các dòng TV của mình.



Cũng cần phải nhắc lại rằng Misek vốn không phải là người luôn đúng khi dự đoán về các sản phẩm mới của Apple. Ông đã đề cập suốt hơn 1 năm nay về việc Apple TV sắp ra mắt.



Đối với việc iPhone 5S và iPhone giá rẻ sẽ công bố trong Quý 3 thay vì tháng 6, Misek giải thích rằng do các nhà cung cấp của Apple đang gặp khó khăn với việc sản xuất case đa màu mới. Để bù lại, Apple sẽ cố gắng tung ra iPad 5 sớm hơn, có lẽ là trong tháng 6. Misek cũng nhấn mạnh rằng Apple đang đổi sang màn hình IGZO cho iPad 9,7 inch để giảm trọng lượng cho máy xuống còn một nửa.



Cuối cùng, Misek tin rằng Apple sẽ dời lịch công bố iPhone 6 lên quý I/2014 để chặn đứng đà tấn công của phablet, tức các smartphone lai máy tính bảng với màn hình khủng từ 5.5 inch trở lên.

Theo Trọng Cầm (VNN / CNET)