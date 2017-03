Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Với công nghệ 3D siêu thực, người hâm mộ sẽ có được những cảm giác “sống” bên ngoài không gian và chu du sang các hành tinh xa xôi khác của hệ Mặt trời.



"Star Wars' Star Tours: The Adventures Continue" là tên gọi của phiên bản mới này. So với phiên bản 2D trước kia, The Adventures Continue được nâng cấp và bổ sung thêm nhiều tính năng vượt trội khác, chẳng hạn như chức năng tương tác từ nhân vật trong màn ảnh 3D với các hành khách, chính là những người tham gia vào cuộc phiêu lưu.



Nội dung của phiên bản mới được hư cấu dựa trên phần 3 và 4 của bộ phim, có tên "Revenge of the Sith" (2005) và "A New Hope" (1977). Tuy nhiên, các địa danh và nhân vật trong game lại được tổng hợp và chọn lọc ở hầu hết các phần.



Muốn chơi game “Chiến tranh giữa các vì sao” người chơi bắt buộc phải ghé thăm công viên Disney, và được đưa lên một phi thuyền ảo do công nghệ 3D chế tạo để tới thăm các hành tinh khác trong dải ngân hà như Bespin, Endor và Alderaan… Các nhân vật 3D cũng lần lượt xuất hiện, được lồng tiếng và có thể tương tác với người chơi.



Phần nhạc của game được soạn bởi Michael Giacchino, cha đẻ của những ca khúc rất thành công trong phim "Lost," "Up," "Star Trek"…/.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)