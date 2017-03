Mẫu LCD 46 inch sử dụng đèn hậu Laser (bên trái) so sánh với một mẫu LCD đèn nền LED thông thường. Ảnh: Tech-on.

Tại Nhật, hãng điện tử Mitsubishi mới đây đã giới thiệu bản thử nghiệm mẫu TV LCD 46 inch đầu tiên sử dụng hệ thống đèn chiếu hậu tia laser, thay vì sử dụng đèn huỳnh quang lạnh CCFL hay đèn LED trắng.

Hệ thống đèn chiếu hậu trên sản phẩm này bao gồm một diode laser đỏ và một đèn LED xanh Cyan. Nhờ vậy, mẫu TV LCD của Mitsubishi có dải màu rộng gấp 1,3 lần so với các model sử dụng đèn LED trắng như thông thường và đạt 126% nếu so với tiêu chuẩn NTSC. Đặc biệt, sự trình diễn của các dải màu đỏ trên màn hình đã được cải thiện một cách đáng kể so với các sản phẩm LCD thế hệ trước.

Theo Tech-on, độ tương phản, độ sáng, mức tiêu thụ điện năng và một số thông số kỹ thuật ở mẫu TV mới này hoàn toàn tương tự với các model LCD LED khác của Mitsubishi.

Với ưu điểm về khả năng tái tạo màu sắc ở sản phẩm thử nghiệm, Mitsubishi dự định sẽ phát hành những mẫu TV LCD sử dụng đèn chiếu hậu Laser đầu tiên ngay trong năm 2011 này. Nhật sẽ là thị trường đầu tiên đón nhận sản phẩm.

Theo Phạm Anh (Sohoa)