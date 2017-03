Đây không phải nhựa, mà là kính uốn dẻo Willow mới của Corning.

Dipak Chowdhury – trưởng dự án Willow cho biết: Loại kính mỏng, uốn dẻo như tờ giấy có thể in thành từng cuộn sẽ xuất hiện trên thị trường trong tháng 6 này. “Nó được sản xuất như giấy, và hoạt động cũng giống như vậy”.

Màn hình thông thường trên notebook và smartphone hiện nay được làm từ các miếng kính, thường dùng 3 miếng vật liệu có độ dày 0,7mm hoặc 0,5mm. Với độ mỏng chỉ 0,1mm, thương hiệu kính Willow mới của Corning sẽ chỉ mỏng như sợi tóc dày nhất của chúng ta, và giúp smartphone mỏng hơn bây giờ gấp 7 lần.

Chowdhury giải thích: kính vốn dĩ không phải chất cứng nhắc. Khi đạt tới độ siêu mỏng, nó trở nên mềm dẻo như bất kì chất nào. Tuy nhiên, Willow Glass sẽ giúp sản xuất ra iPhone có khả năng uốn cong, mà chỉ thay thế các lớp kính đang có trên smartphone, đồng nghĩa với việc smartphone tương lai sẽ nhẹ hơn, mỏng hơn và rẻ hơn.

Các lớp vật liệu trên smartphone chỉ có lớp trên cùng là bảo vệ, các lớp bên trong phủ điện tử hay các nguyên tố khác để làm cho màn hình hoạt động. Sản xuất Willow cũng như sản xuất túi đựng gói khoai tây chiên. Loại túi này làm từ nhựa và được in lớp màng bảo vệ kim loại và logo màu sắc trên từng cuộn. Các lớp màn hình cũng in ra như vậy, nhưng thay vì in logo, họ in bảng nối đa năng làm từ silicon.

Willow có thể xuất hiện đầu tiên trên smartphone, song Corning cũng đang tìm kiếm các ứng dụng khác như tấm năng lượng mặt trời.

Theo Du Lam (ICTnews / FoxNews)