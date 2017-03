Thiết bị mới này dự kiến có giá khoảng 300 USD, đi kèm theo đó là một gói nội dung có giá trị lên đến 200 USD từ các cửa hàng NOOK. Người dùng sẽ nhận được một phần phim The Newsroom, Curb Your Enthusiasm, The Octonauts và bốn cuốn sách điện tử bán chạy nhất, cùng 2 tuần đăng kí dùng thử 15 tạp chí.

Thông số kĩ thuật của nó rất giống với chiếc Galaxy Tab 4 7.0, cả hai đều được trang bị màn hình có độ phân giải 1280 x 800, sử dụng vi xử lý bốn nhân với xung nhịp 1,2 GHz. Camera phía sau có độ phân giải 3MP và 1.3MP cho camera phía trước cùng với 1,5 GB bộ nhớ RAM.

Galaxy Tab 4 NOOK 10.1 sẽ được bán trực tuyến và trong các cửa hàng Barnes & Noble bắt đầu từ hôm nay.

MINH HOÀNG