Series 5 Ultra là một trong các model ultrabook có giá hấp dẫn nhất trên thị trường.

Hòa với xu hướng laptop chạy Windows 8 đang bùng nổ tại Việt Nam cuối năm nay, Samsung cũng đem đến cho người dùng một model “vừa quen, vừa lạ” là chiếc Series 5 Ultra phiên bản Windows 8. Đây là một trong những số ít mẫu ultrabook có mức giá hấp dẫn, phù hợp với nhiều người dùng trong khi vẫn đảm bảo được cấu hình tốt, kiểu dáng siêu mỏng nhẹ cho nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Ở phiên bản mới được bán ra, Series 5 Ultra được nhà sản xuất cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 8 mới cho nhiều trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với Windows 7 trước đó. Ấn tượng đầu tiên dễ nhận thấy nhất chính là thời gian khởi động nổi trội. Sử dụng ổ cứng lai kết hợp giữa SSD và HDD, máy chỉ mất khoảng hơn 10 giây kể từ lúc nhấn phím nguồn đến khi hiện đầy đủ giao diện màn hình Start Screen (chỉ chậm hơn một chút so với các dòng ổ cứng SSD nhưng nhanh hơn nhiều so với các máy chỉ trang bị ổ HDD). Thử nghiệm nhanh khi đóng nắp máy và mở lại, Series 5 Ultra chỉ mất khoảng trung bình từ 2 đến 3 giây để khôi phục hoàn toàn. Đây là ưu điểm rất cần thiết với những người dùng đòi hỏi cao về tính di động cũng như thời gian đáp ứng nhanh trong công việc.

Windows 8 giúp máy tăng tốc độ hoạt động.

Tuy nhiên, tốc độ không phải là điểm mạnh duy nhất trên mẫu Series 5 Ultra mới. Khả năng hoạt động của máy còn được tối ưu hóa trên cả 2 giao diện của Windows 8 là Modern UI mới và môi trường Desktop quen thuộc. Với những người chỉ sử dụng các tác vụ đơn giản như lướt web, mail hay cập nhật mạng xã hội thì các ứng dụng trong giao diện Modern UI hoàn toàn đáp ứng tốt nhờ giao diện đơn giản, dễ sử dụng cũng như khả năng hoạt động nhanh hơn hẳn so với các phần mềm truyền thống. Trong khi đó, giao diện Desktop vẫn giúp máy tương thích tốt với tất cả các phần mềm cũ như chạy trên hệ điều hành Windows XP và Windows 7.

Được nâng cấp nhiều về “chất” bên trong nhưng Series 5 Ultra vẫn giữ được kiểu dáng mỏng nhẹ siêu di động như phiên bản bán ra đầu năm nay. Máy có trọng lượng 1,52 kg cho phiên bản 13 inch và 1,81 kg đối với phiên bản 14 inch. Series 5 Ultra có lớp vỏ được làm từ hợp kim nhôm chắc chắn. Bề mặt máy có độ nhám nhất định nên người dùng có thể cầm trên tay không bị trơn trượt cũng như không bám bẩn hay để lại dấu vân tay như các loại có lớp vỏ nhựa bóng thông thường.

Phiên bản Samsung Series 5 Ultra được bán chính hãng tại Việt Nam trang bị màn hình 14 inch độ phân giải 1.366 x 768 pixel, vi xử lý Intel Core i5-3317U tốc độ 1,6 GHz, bộ nhớ RAM 4 GB, ổ cứng dung lượng 750 GB (kèm thêm ổ SSD dung lượng 24 GB tăng hiệu năng), chip đồ họa Intel HD Graphics. Giá bán tham khảo là 22 triệu đồng.

Theo Tuấn Hưng (VNE)