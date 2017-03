Galaxy Tab 7.0 Plus chạy hệ điều hành Android 3.2 Honeycomb, màn hình 7 inch. Nhỏ hơn nhưng dày hơn so với Galaxy Tab 7.7, Tab 7.0 Plus chạy lõi kép tốc độ 1.2GHz, hỗ trợ công nghệ đường truyền HSPA+ cho tốc độ tải về tới 21Mbps và tốc độ tải lên 5.76Mbps. Máy trang bị 2 máy ảnh: máy ảnh 3MP tự động lấy nét, hỗ trợ đèn LED phía sau và máy ảnh 2MP phía trước.

Tab 7.0 Plus có kích thước 193.65 x 122.37 x 9.96 mm, nặng 345g, dùng pin Li-lon 4.000 mAh, với hai phiên bản 16GB và 32GB; một khe cắm thẻ nhớ microSD hỗ trợ thẻ có dung lượng lên tới 32GB. Ngoài kết nối HSPA+ (900/1900/2100), thiết bị còn hỗ trợ kết nối Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 3.0, USB 2.0, WiFi Channel Bonding và WiFi Direct.





Giao diện TouchWiz trên Galaxy Tab 8.9 cũng xuất hiện ở mẫu máy tính mới, cùng với nhiều giao diện hub cho phép truy cập nhanh tới các ứng dụng đọc sách điện tử, kết nối mạng xã hội và tải video/nhạc, hay kho ứng dụng Android Market.

Galaxy Tab 7.0 Plus sẽ được bán tại Indonesia và Áo từ cuối tháng 10 trước khi tung ra thị trường toàn cầu. Hiện chưa có thông tin về mức giá sản phẩm này.

Theo Du Lam (ICTnews / SlashGear)