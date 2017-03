Chiếc ultrabook với tên gọi Series 9 WQHD vừa được Samsung trình làng tại triển lãm IFA 2012, mặc dù chỉ mới dừng lại ở mức sản phẩm ý tưởng, tuy nhiên nhiều người kỳ vọng đây sẽ là một sản phẩm có thể giúp Samsung cạnh tranh được với MacBook Pro thế hệ mới của Apple trên thị trường laptop.



Điểm nổi bật của chiếc laptop màn hình 13-inch chính là độ phân giải siêu nét, lên đến 2560x1440, cho chất lượng hình ảnh và đồ họa không thua kém gì so với màn hình Retina được trang bị trên MacBook Pro thế hệ mới của Apple.



Mặc dù độ phân giải của MacBook Pro thế hệ mới đạt 2880x1800, tuy nhiên mật độ điểm ảnh của sản phẩm này là 221 ppi (pixel per inch), thấp hơn so với mật độ điểm ảnh của Series 9 WQHD (226ppi), đồng nghĩa với việc chiếc ultrabook của Samsung sẽ cho chất lượng hình ảnh mượt hơn so với màn hình Retina của Apple.



Ngoại trừ việc màn hình với độ phân giải siêu nét, các thông tin chi tiết về Series 9 WQHD chưa được Samsung công bố. Tuy nhiên nếu thuộc vào dòng sản phẩm Series 9, nhiều khả năng thiết bị này sẽ được trang bị vi xử lý Ivy Bridge mới nhất của Intel. Sản phẩm hoạt động trên Windows 8 của Microsoft.



Hiện Samsung chưa đưa ra thông tin về thời điểm sản phẩm chính thức được xuất hiện.



Những hình ảnh thực tế của Samsung Series 9 WQHD :

Series 9 WQHD màn hình siêu nét được Samsung trình làng tại IFA 2012.

Máy chạy trên nền Windows 8.

Samsung Series 9 WQHD so dáng với MacBook Pro 2012 của Apple.

Có kích cỡ màn hình nhỏ hơn MacBook Pro 2012 (13-inch so với 15-inch) và có độ phân giải tương đương, điều này giúp ultrabook của Samsung có mật độ điểm ảnh lớn hơn.

Thông tin về độ phân giải trên sản phẩm.

Các thông tin chi tiết về sản phẩm chưa được Samsung tiết lộ.

Theo T.Thủy (Dân trí / SlashGear)