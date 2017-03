Cụ thể, để có được phiên bản đặc biệt Galaxy S6 Edge Iron Man số 66, một người dùng Trung Quốc đã sẵn sàng chi ra hơn 568.788 NDT (tương đương 91.600 USD) để đấu giá với hy vọng mua được phiên bản này.



Phiên bản đặc biệt Iron Man được nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc JD.com phân phối, về cấu hình hầu như không có gì thay đổi so với phiên bản toàn cầu. Tuy nhiên, việc phiên bản số 66 được đấu giá cao do theo truyền thống của người Trung Quốc khi quan niệm về con số 6 là lộc và may mắn, 66 tượng trưng cho sự gấp đôi này.

Phiên bản Galaxy S6 Edge Iron Man được Samsung sản xuất với số lượng chỉ 1000 đơn vị, được phân phối tại các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Hồng Kông với mức giá 1.079 USD.

Việc một người dùng sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để có được phiên bản đặc biệt được xem là một thành công của Samsung. Việc này không chỉ giúp hãng gây tiếng vang mà còn đưa thương hiệu cạnh tranh tốt cùng Apple, một trong những đối thủ nặng ký của Samsung hiện giờ.

PHẠM THÀNH PHƯỚC