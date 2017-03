Smart MultiXpress là dòng máy in đa tác vụ đầu tiên sử dụng hệ điều hành Android, được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp, giúp các tác vụ in ấn, lưu trữ trở nên tiện lợi, dễ dàng và độc lập hơn mà không cần đến máy tính.

Ông Kim Cheol Gi - Tổng giám đốc công ty điện tử Samsung

"Samsung luôn dành mọi quan tâm phát triển và đổi mới vì người tiêu dùng. Hơn vậy, chúng tôi còn vinh dự đánh dấu một bước tiến mới trong ngành công nghiệp in ấn." -Tiến sĩ Kiho Kim, Phó chủ tịch giải pháp in ấn tại Samsung Electronics cho biết.

In ấn không cần máy tính

Được trang bị màn hình cảm ứng 10.1-inch, cho phép người dùng có thể thao tác nhanh hơn, truy cập mạng, hộp thư điện tử, bản đồ hay tải hình ảnh trực tiếp nhờ vào trình duyệt tích hợp mà không cần kết nối với máy tính.

Khả năng kết nối mở rộng không giới hạn

Vì sử dụng hệ điều hành Android nên dòng máy in thông minh của Samsung có thể cài đặt thêm nhiều ứng dụng khác, giúp việc in ấn trở nên dễ dàng hơn. Ngoài cách in ấn thông thường, người dùng còn có thể in ấn trực tiếp các tập tin nằm trên thiết bị di động cũng như trên đám mây nhờ vào kết nối Wi-Fi.

Công nghệ in NFC

Bên cạnh những tính năng tiên tiến, dòng máy in này còn hỗ trợ công nghệ NFC Pro, cho phép in ấn từ điện thoại di động, giảm thiểu thao tác, tăng cường năng suất xử lý công việc, giúp mọi thao tác trở nên đơn giản hơn chỉ với một lần chạm nhẹ. Được trang bị bộ xử lý hai lõi, cho tốc độ thực thi nhanh hơn so với CPU 1GHz lõi đơn gấp 1,5 lần - đồng thời cho phép nhiều người dùng in và scan tài liệu số lượng lớn mà không bị gián đoạn.

Ngoài ra, dòng máy in thông minh của Samsung còn sử dụng mực và trống đời mới - giúp kéo dài thời gian sử dụng so với các máy in khác, đem đến độ tin cậy cao trong khi chi phí đầu tư bỏ ra rất thấp.

TRIỆU MẪN