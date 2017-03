Phiên bản NX mới của Samsung về cơ bản thiết kế cũng khá tương đồng với định dạng Micro Four Third, chỉ có điều sử dụng cảm biến APS-C kích cỡ lớn hơn. Với diện tích hơn khoảng 1,5 lần Micro Four Third. Thế hệ NX của Samsung có lợi thế chụp ISO cao tốt hơn và khả năng tăng điểm ảnh nhiều hơn, nhưng cảm biến lớn đồng nghĩa ống kính cho phiên bản này cũng sẽ phải to hơn.

Để đạt kích thước nhỏ cần thiết, phiên bản NX đã loại bỏ hệ thống gương lật và lăng kính quang, thay thế bằng hệ thống LiveView liên tục (với cảm biến và màn hình riêng). Khoảng cách từ ống kính tới cảm biến vì thế đã giảm đi tới 40%, chỉ còn 25,5 mm.

Một số điểm nhấn khác của thế hệ NX mới của Samsung bao gồm khả năng quay phim HD 720p, màn Amoled 3 inch 640 x 480 điểm ảnh, viewfinder độ phân giải cao 921.000 pixel…

Một số hình ảnh thực tế của Samsung NX10 và so sánh với Panasonic Lumix G1.















































Theo Đức Thanh - Ảnh: Photographyblog (Sohoa)