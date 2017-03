Samsung là hãng điện thoại cuối cùng thông báo lợi nhuận của quý II. Hãng cho hay, họ đã đạt được mục tiêu đề ra cho quý này với mọi dòng máy. Lợi nhuận thu được khoảng 1,42 tỷ euro, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và 436% so với quý trước đó. Trong đó, doanh thu từ điện thoại di động tăng 14% so với quý I, nâng số lượng máy bán ra lên 52,3 triệu. Đáng chú ý, quý vừa rồi, giá trung bình của một điện thoại Samsung tăng 2%, điều này nghĩa là một lượng lớn model high-end đã được tiêu thụ.

Samsung cho rằng kinh tế thế giới đang tăng trưởng trở lại nên họ hy vọng rằng nhu cầu sắm điện thoại mới sẽ tăng 5% trong quý III, điều này trái ngược hẳn với những gì các hãng khác dự tính. Mục tiêu doanh số đến cuối năm của Samsung là 200 triệu máy.

Công ty điện tử đến từ Hàn Quốc này tiết lộ, họ sẽ tăng thị phần bằng cách mở rộng dòng sản phẩm và hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà mạng ở mọi quốc gia.