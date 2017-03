Samsung ProXpress M3325ND.

SL-M3325N thuộc dòng sản phẩm hiệu năng cao của Samsung là ProXpress. Máy trang bị vi xử lý Cortex A5 tốc độ 600 MHz, bộ nhớ đệm 128 MB cho phép thiết bị in tới 33 trang mỗi phút và khoảng 6,5 giây để in xong bản đầu tiên từ lúc bật máy. Đây cũng là một trong những model máy in laser đơn sắc cho tốc độ thực thi cao nhất trên thị trường hiện nay.

Máy sử dụng khổ giấy tối đa phổ thông A4 cho ra các bản in chuyên nghiệp nhờ hỗ trợ độ phân giải cao 1.200 x 1.200 dpi. Tính năng in hai mặt của sản phẩm cũng gây ấn tượng với nhờ tự đảo chiều và thực hiện một bản in chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây. Bản in có chất lượng chuyên nghiệp như brochure, sổ tay giúp giảm thiểu lượng giấy tiêu thụ và tiết kiệm chi phí. Ưu điểm đáng chú ý khác chính là khả năng xử lý chất liệu in đa dạng như nhãn, giấy dày, bì thư với thông số trọng lượng lên đến 220 gram mỗi mét vuông.

Ngoài tốc độ in, Samsung cũng nhấn mạnh ở sản phẩm mới khả năng tiết kiệm mực in, mối quan tâm hàng đầu với người dùng là doanh nghiệp nhỏ cũng như gia đình. Phần mềm Easy Eco Driver đi kèm giúp tiết kiệm mực in lên đến 20%, giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Ứng dụng cung cấp một số lựa chọn như bỏ qua hình ảnh, chuyển hình ảnh sang dạng phác thảo hoặc loại bỏ văn bản để tiết kiệm mực.

ProXpress M3325ND có thể sử dụng nhiều loại hộp mực khác nhau từ loại hiệu suất trung bình 3.000 trang tiêu chuẩn đến loại hiệu suất cao 5.000 trang tiêu chuẩn. Hộp mực, bộ phận xử lý ảnh và ống mực đều được bán riêng nên dễ dàng thay thế.

Samsung cũng đưa vào sản phẩm của mình kết nối không dây Wi-Fi cho phép người dùng thực thi bản in từ các máy di động chạy iOS hoặc Android. Các phần mềm được tải về miễn phí cho phép xử lý mọi loại dữ liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, trang web hoặc in từ dịch vụ đám mây Google Cloud Print.

Theo Tuấn Hưng (VNE)