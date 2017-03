Hãng công nghệ Hàn Quốc này đã chọn Triển lãm SID (Society for Information Display) thường niên để trình làng các mẫu màn hình sử dụng công nghệ Diamond Pixel mới của họ. Nổi bật nhất trong các sản phẩm hình ảnh lần này của Samsung là mẫu TV 4K 85 inch với độ phân giải siêu nét UHD (3.840 x 2.160 pixel), có tính năng làm tối cục bộ, tiêu thụ điện năng ít hơn 30% so với màn hình LCD truyền thống nhưng vẫn tái tạo màu sắc sống động.

Mẫu màn hình 4,99 inch Full HD được trình diễn tại sự kiện SID 2013. Ảnh: Techradar.

Bên cạnh đó, Samsung cũng ra mắt model màn hình LCD 10,1 inch dành cho tablet với độ phân giải WQXGA (2.560 x 1.600 pixel) và màn hình LCD 13,3 inch dành cho laptop. Hãng cho biết, cả hai sản phẩm này cung cấp khả năng tiết kiệm điện đến 30% so với màn hình LCD dành cho tablet hiện có trên thị trường.

Tại sự kiện SID năm nay, Samsung cũng đã trình diễn một mẫu màn hình AMOLED 4,99 inch độ phân giải Full HD (1.920 x 1.080 pixel) dành cho smartphone. Theo hãng sản xuất này cho biết đây là màn hình cung cấp dải màu rộng nhất hiện nay.

Do võng mạc con người thường nhạy với màu xanh lá nhiều hơn so với màu đỏ hay màu xanh dương, công nghệ Diamond Pixel của Samsung đã khắc phục bằng cách thêm nhiều điểm ảnh màu xanh lá vào tấm nền màn hình. Kết quả là màn hình công nghệ này cung cấp hình ảnh rõ nét hơn, tái tạo chính xác khoảng 94% không gian màu Adobe RGB. Samsung cho biết, văn bản sẽ xuất hiện rõ hơn 2,2 lần so với màn hình HD 1.280 x 720 pixel, phóng đại gấp 3 lần mà vẫn ít bị răng cưa hơn so với màn hình LCD thông thường.

Samsung hiện vẫn chưa xác nhận thời gian bắt đầu bán ra các sản phẩm màn hình công nghệ Diamond Pixel.

Theo Huy Thắng (VNE)