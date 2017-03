Và tuy thị trường béo bở, thịnh vượng là vậy, nhưng chỉ có một số ít đại gia được thực sự hưởng lợi từ smartphone. Theo báo cáo của Strategy Analytics, toàn thị trường đã xuất xưởng được 700 triệu smartphone trong năm ngoái, nhưng quá nửa trong số đó thuộc về Samsung và Apple. Miếng bánh còn lại là sự xâu xé của cả chục hãng khác.

Cụ thể, Samsung hiện đang kiểm soát khoảng 30% thị trường với 213 triệu smartphone xuất xưởng trên toàn cầu. Thành tích này dễ dàng thổi bay kỷ lục 100 triệu smartphone do Nokia xác lập năm 2010. Strategy Analytics cho biết Samsung đạt được thành công lớn nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, từ chiếc phablet Galaxy Note II cao cấp cho tới dòng dế bình dân Galaxy Y.

Apple đứng thứ hai về thị phần với 19%, tương đương 135,8 triệu máy xuất xưởng, tăng 46% so với năm 2011. Nhà sản xuất iPhone ghi nhận sức cầu mạnh mẽ tại Bắc Mỹ nhưng bị kìm chân bởi sự hiện diện hạn chế tại các nước đang phát triển như châu Phi.

Ngân sách marketing lớn, kênh phân phối rộng và danh mục sản phẩm hấp dẫn đã cho phép Samsung và Apple chi phối mạnh ngành công nghiệp smartphone, bản báo cáo nhận định.

Nokia vẫn đứng ở vị trí số 3 trong năm 2012, song thị phần hãng này đã tụt giảm chóng mặt từ 16% xuống còn 5%. “Danh mục Windows Phone của Nokia đã được cải thiện đáng kể trong vài tháng gần đây, với những gương mặt mới như Lumia 920. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu một model “người hùng” đích thực, một sản phẩm có thể coi là sát thủ iPhone hay Samsung S3”, Strategy Analytics bình luận.

Một xu hướng cũng cần lưu ý, là mặc dù doanh số smartphone toàn cầu đã tăng hơn 490.5 triệu máy so với năm 2011 nhưng tỷ lệ tăng trưởng chỉ là 43%, thấp hơn mức 64% của năm 2011 so với năm 2010. Sở dĩ có sự giảm tốc này là do các thị trường Bắc Mỹ và Tây Âu đã phần nào bão hòa.

Và trong khi smartphone đang tận hưởng những ngày huy hoàng thì điện thoại cơ bản (feature phones) lại đi ngang. Toàn thị trường ĐTDĐ nói chung chỉ tăng trưởng 2%, tương đương 1,6 tỷ máy xuất xưởng trong năm 2012.

Theo Y Lam (VNN / CNET)