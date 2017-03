Từ những ngày cuối tháng 1/2011 sức mua các loại máy ảnh đã tăng lên nhanh chóng. Ông Khoan Minh Huy, Giám đốc phát triển kinh doanh kỹ thuật số Công ty CP Thế Giới Di Động cho biết máy ảnh kỹ thuật số tầm trung (giá 2 đến hơn 4 triệu đồng) chất lượng ảnh tương đối đẹp, kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đang được người tiêu dùng quan tâm hơn cả.

Các dòng máy ảnh compact được người tiêu dùng chọn mua nhiều trong dịp Tết. Ảnh: Hà Mai

Những model Canon Ixus 105IS, Canon A495, Sony W320, Panasonic F3, Samsung ES70, Fujifilm AV160… đang bán chạy trong hệ thống cửa hàng của Thế Giới Di Động, Đây là những máy mẫu mã đẹp, nhiều tính năng và giá cả phù hợp với số đông người tiêu dùng.

"Trong tháng 1/2011 này, ngành hàng máy ảnh của chúng tôi dự kiến tăng trưởng khoảng 100% so với tháng 12/2010 và tăng khoảng 200% so với tháng 11/2010. Thời điểm Tết, máy ảnh được đánh giá là tăng trưởng cao nhất tại cửa hàng chúng tôi", ông Huy nhận xét.

Khách hàng chọn mua máy ảnh tại Phong Vũ Computer. Ảnh: Hà Mai.

Tại cửa hàng Phong Vũ Computer, một nhân viên kinh doanh cho biết các dòng máy compact được khá nhiều người chọn mua. "Bán chạy nhất là sản phẩm Canon Ixus 105 giá khoảng 8,8 triệu đồng và máy ảnh Sony W530 giá gần 4,5 triệu đồng. Kèm theo đó là các sản phẩm khung hình kỹ thuật số giá khoảng 1 triệu đồng trở lên", nhân viên này nói. Còn ở siêu thị Nguyễn Kim, các dòng copmpact vẫn là sản phẩm được nhiều người dùng lựa chọn và sức mua tăng vọt.

Đại diện hãng Canon chia sẻ thời điểm giáp Tết, các dòng máy compact giá từ 4 triệu trở xuống được bán khá mạnh ví dụ như các dòng Powershot A495, A3100, IXUS105, IXUS 103. Đối với dòng máy chuyên nghiệp ống kính rời thì model EOS 550D bán mạnh do đang có khuyến mãi giảm 2 triệu so với giá bán lẻ. Sức mua máy ảnh Canon tăng trưởng gấp 49% so với các tháng trước Tết.

Mặt hàng máy ảnh tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng. Ảnh: Kiên Cường.

Xu hướng sử dụng ống kính rời DSLR cũng tăng lên rõ rệt, đặc biệt phân khúc khách hàng nữ chuyển sang dòng sản phẩm này tăng lên nhanh chóng. Những hãng máy ảnh DSLR thương hiệu nổi tiếng như Canon, Nikon, Pentax đều đẩy mạnh phân phối trong tháng Tết này.

Giá cả ổn định, hơn nữa các cửa hàng, siêu thị, trung tâm mua sắm đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như giảm giá trực tiếp, tặng phẩm như bao da, thẻ nhớ, tặng phiếu mua hàng, rút thăm trúng thưởng nhà... nên nhiều người tiêu dùng quyết định chọn mua máy ảnh vào thời điểm này.

Bên cạnh đó, thị trường máy ảnh cũ cũng rất nhộn nhịp. Trên các trang mua bán online và diễn đàn nhiếp ảnh, các dòng máy đã qua sử dụng thương hiệu Canon và Nikon có mức giá trên dưới 10 triệu đồng được giới thiệu và tìm mua khá nhiều. Đây cũng là một giải pháp hiệu quả cho những người muốn tậu một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp nhưng ngân sách hạn chế trong dịp xuân về.

Theo Hà Mai - Kiên Cường (VNE)