Rò rỉ loạt ảnh iPad 6 (iPad Air 2)

So với iPhone 6, iPad thế hệ mới của Apple có thể sẽ còn phải mất nhiều thời gian hơn mới được ra mắt (dự kiến vào cuối năm nay), do vậy so với các thông tin và hình ảnh bị rò rỉ của iPhone 6, các thông tin về iPad thế hệ mới hiện vẫn còn khá khiêm tốn.

Mới đây một thành viên của diễn đàn công nghệ Ortud vừa cho đăng tải loạt hình ảnh của iPad 6 (iPad Air 2). Tuy nhiên cũng giống như những hình ảnh bị rò rỉ của iPhone 6 trước đây, hình ảnh được đăng tải là mô hình thiết kế chứ không phải là sản phẩm thực tế của iPad 6, tuy nhiên thành viên này khẳng định đây là mô hình được sử dụng để thiết kế và sản xuất iPad 6 do vậy sản phẩm thực tế sẽ không có nhiều khác biệt so với mô hình này.

Từ những hình ảnh cho thấy iPad 6 sẽ không có nhiều khác biệt về thiết kế so với iPad Air hiện tại, về kích cỡ và thiết kế tổng thể cũng như vị trí các nút bấm. Điều này cho thấy iPad 6 vẫn sẽ tiếp tục có màn hình rộng 9,7-inch như các phiên bản iPad trước đây.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất đó là Apple sẽ trang bị cả cảm biến vân tay Touch ID trên nút Home của iPad mới, tương tự như iPhone 5S hiện tại.

Mặc dù nguồn tin cung cấp hình ảnh không tiết lộ về sự thay đổi về cấu hình bên trong tuy nhiên theo giới thạo tin và các nhà phân tích nhận định chắc hẳn Apple sẽ trang bị cho chiếc máy tính bảng của mình bộ vi xử lý A8 thế hệ mới. Tuy nhiên iPad 6 sẽ không phải là sản phẩm đầu tiên được trang bị bộ vi xử lý này mà nhiều khả năng sẽ là iPhone 6, được ra mắt trước đó.

Những hình ảnh mô hình iPad 6 bị rò rỉ:

Sản phẩm có kích cỡ tổng thể không khác biệt iPad Air hiện tại

Nút Home được tích hợp cảm biến vân tay Touch ID

Cận cảnh camera ở mặt sau, với một lỗ nhỏ khá bí ẩn mà chưa rõ chức năng là gì





iPad Air thế hệ mới vẫn sử dụng cổng kết nối Lightning

Lộ ảnh iPhone 6 phiên bản xám đen

Cùng với loạt ảnh iPad thế hệ mới bị rò rỉ, hàng loạt hình ảnh của iPhone 6 phiên bản màu xám đen cũng vừa được tung lên Internet. Trước đó, những hình ảnh của iPhone 6 bị rò rỉ thường có màu xám và gần đây nhất là phiên bản màu vàng, rất ít hình ảnh về phiên bản màu đen bị rò rỉ.

Cũng như những lần bị rò rỉ trước đây, những hình ảnh mới được đăng tải này cũng chỉ là hình ảnh mô hình thiết kế của iPhone 6 chứ chưa phải là hình ảnh sản phẩm thực tế. Cũng như các hình ảnh đã bị rò rỉ từ trước cho thấy iPhone 6 có thiết kế với các cạnh dạng thuôn tròn với những đường nét khá giống iPod Touch. Hình ảnh so sánh với iPhone 5 cho thấy iPhone 6 sẽ có màn hình khoảng 4,7-inch giống như những tin đồn.

Loạt ảnh iPhone 6 phiên bản xám đen:

Theo T.Thủy (Dân Trí)