Theo các thông tin bị rò rỉ, thế hệ iPhone tiếp theo của Apple sẽ dày hơn so với các model cũ hiện nay khoảng 0,2mm, lý do có thể là do Apple đã tích hợp công nghệ Force Touch cho màn hình cảm ứng.

Trước đó, một số nhà quan sát và các blogger đã suy đoán rằng độ dày được tăng thêm trên iPhone 6S sẽ cho phép Apple thiết kế lại cụm camera phía sau, tuy nhiên thực tế thì không phải vậy. Bởi thông qua các hình ảnh 3D bị rò rỉ, có thể thấy iPhone 6S sẽ gần như giống với iPhone 6 kể cả cụm camera lồi ra, nhưng lại có độ dày 7,1mm so với 6,9mm trước đây.

TIỂU MINH - Theo BGR