Theo trang mạng BGR, một nguồn tin đã khẳng định đang sở hữu nguyên mẫu của iPad 3 và đã gửi đến trang mạng này thông tin chi tiết về cấu hình và các thành phần được sử dụng trong chiếc máy tính bảng thế hệ mới của Apple.





Cụ thể, theo hình ảnh được gửi đến và đăng tải trên BGR cho thấy iPad mới sẽ có 2 phiên bản với tên mã J1 và J2, mà có thể sẽ là “iPad 3.1” và “iPad 3.2”. Tuy nhiên điều này không có nghĩa iPad 3 sẽ có 2 phiên bản khác nhau, mà rất có thể sẽ là phiên bản Wifi và phiên bản hỗ trợ GSM/CDMA/LTE.





“Từ các thông tin có trong hình ảnh, trong đó có các dữ liệu được trích xuất từ ứng dụng để thiết kế và sửa lỗi có tên gọi iBoot, chúng tôi có thể suy ra nhiều thông tin về iPad 3 sắp xuất hiện” - BGR khẳng định.

Hình ảnh cho thấy iPad 3 sẽ sử dụng vi xử lý lõi tứ

Những hình ảnh này còn cho thấy Apple sẽ sử dụng một thế hệ vi xử lý mới có tên gọi A6, đây rất có thể là thế hệ vi xử lý lõi tứ mới, với tốc độ nhanh và mạnh mẽ hơn mà Apple sử dụng cho các sản phẩm mới của mình.

Nguồn tin này rất được nhiều người ủng hộ và tin là thực. Trước đây, hãng tin Bloomberg cũng đã dẫn lời nhiều nguồn tin thân cận khẳng định iPad thế hệ mới sẽ hoạt động nhanh hơn và mạnh mẽ hơn, nhờ vào thế hệ vi xử lý lõi tứ mới nhất, được trang bị màn hình độ phân giải HD và hỗ trợ cả kết nối 4G.





Trong khi đó, hãng bán lẻ Amazon cũng đã thêm 2 sản phẩm mới trên trang web phiên bản châu Âu của mình, với tên gọi iPad 3 for Dummies trên trang web tiếng Pháp và iPad 3 on the Fly cho trang web phiên bản tiếng Đức. Theo thông tin từ trang mạng GameZone.com, phiên bản iPad 3 for Dummies (của Pháp) dự kiến sẽ được lên kệ vào ngày 29/3.





Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn chỉ đang dừng lại ở tin đồn. Rất giống với các sản phẩm trước đây của Apple, rất nhiều tin đồn bên lề xuất hiện trước khi các sản phẩm được chính thức ra mắt, nhưng không phải tin đồn nào cũng đúng.





Hiện tại, thời điểm ra mắt của iPad 3 vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Thậm chí, tên gọi của sản phẩm mới này có thực sự là iPad 3, hay sẽ mang một cái tên khác vẫn đang gây rất nhiều tranh cãi.





Nếu Apple giữ đúng tốc độ phát triển sản phẩm và vòng quay giới thiệu sản phẩm mới, thì rất có thể iPad 3 sẽ được trình làng trong tháng 2 hoặc 3 này. Tuy nhiên, rất có thể sản phẩm sẽ bị ra mắt chậm lại, như trường hợp của iPhone 4S trước đây.





Theo T.Thủy (Dân trí / Mashable)