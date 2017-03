Những ngày trước giờ khai cuộc của Hội nghị di động thế giới MWC sắp được diễn ra vào ngày 25/2 tới, giới công nghệ lại sôi sục với những tin đồn liên quan đến những sản phẩm sắp được trình làng tại sự kiện này.



Trang công nghệ EVLeaks chuyên đăng tải những hình ảnh thiết bị công nghệ bị rò rỉ trước khi chính thức trình làng vừa cho đăng tải hình ảnh 2 chiếc smartphone mới thuộc dòng Lumia của Nokia.



Đầu tiên là chiếc smartphone Lumia 720, với kiểu thiết kế có nhiều nét tương đồng Lumia 820, nhưng lại có màn hình giống Lumia 920, bộ đôi smartphone mà Nokia đã ra mắt vào năm ngoái.

Lumia 720 có nhiều nét tương đồng với Lumia 820



Hình ảnh bị rò rỉ cho thấy Lumia 720 được trang bị ống kính Carl Zeiss, tuy nhiên không cho thấy độ phân giải in trên mặt sau của sản phẩm, do vậy đây vẫn còn là một thông số bí ẩn. Ngoài ra, hình ảnh cũng cho thấy mặt sau của chiếc smartphone này có 3 điểm tiếp xúc, nhiều khả năng được sử dụng để kết nối với đế sạc. Như vậy, có thể Lumia 720 không được trang bị tính năng sạc không dây.



Ngoài Lumia 720, chiếc smartphone còn lại bị rò rỉ là Lumia 520, được cho là chiếc smartphone "bình dân" sử dụng nền tảng Windows Phone 8.



Hình ảnh bị rò rỉ cho thấy chiếc smartphone này có thiết kế khá giống với Lumia 505, chiếc smartphone sử dụng nền tảng Windows Phone 7.8 mà Nokia ra mắt vào năm ngoái, với màn hình phẳng và các viền xung quanh màn hình dày hơn so với các smartphone khác thuộc dòng Lumia.

Lumia 520 được cho là chiếc smartphone chạy Windows Phone 8 phiên bản “bình dân”



Ngoài hình ảnh bị rò rỉ, không có thông tin nào khác về cấu hình của 2 sản phẩm, tuy nhiên giới công nghệ dự đoán Nokia sẽ trang bị vi xử lý lõi kép cho 2 chiếc smartphone mới của mình.



Hiện chưa có thông tin chính thức nào về tính xác thực của 2 hình ảnh kể trên. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Nokia để lộ hình ảnh smartphone của mình trước giờ trình làng, mà trường hợp của Lumia 820 và Lumia 920 trước đây là một ví dụ.



Giới công nghệ cũng dự đoán ngoài 2 chiếc smartphone mới này, Nokia vẫn còn “ém hàng” để cho ra mắt một sản phẩm “bom tấn” thực sự tại Hội nghị WMC năm nay.



Nokia sẽ “đăng đàn” tổ chức sự kiện đặc biệt để giới thiệu các sản phẩm mới của mình tại WMC 2013 vào ngày 25/2 tới đây.

Theo T.Thủy (Dân Trí / GSMArena)