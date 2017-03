Mẫu tablet PlayBook. (Nguồn: Reuters)

Trong quý đầu tiên xuất hiện trên thị trường, lượng tiêu thụ PlayBook đạt 500.000 đơn vị sản phẩm, tuy nhiên sang tới quý vừa qua, con số này bị tụt xuống chỉ còn 200.000.



Do vậy, RIM buộc phải hạ giá bán PlayBook vào cuối tháng Chín vừa qua để giữ thế cạnh tranh trong bối cảnh mới.



Tuy thế, sức bán mẫu tablet này cũng vẫn chẳng được cải thiện là bao, vì dù đã giảm nhiều nhưng giá của PlayBook vẫn cao “chót vót” so với Kindle Fire.



Mới đây, hãng công nghệ Canada lại tiếp tục có màn hạ giá gây sốc mới, khi bán mẫu PlayBook 16GB với giá khoảng 4,3 triệu đồng (199,99 USD), tương đương với Kindle Fire của Amazon.



Tuy mức giá hấp dẫn trên chỉ được áp dụng tại một số nhà bán lẻ lớn, cũng như trong khoảng thời gian giới hạn, nhưng có thể thấy sự “xuống nước” của RIM trước ảnh hưởng mạnh mẽ mà mẫu tablet đối thủ của Amazon tạo ra.



Theo chính sách giá mới, các phiên bản PlayBook đều được giảm tới 300 USD, tương đương 60%.



Trong khi bản 16GB có giá khoảng 4,3 triệu đồng (199,99 USD), thì bản 32GB được bán với giá khoảng 6,5 triệu đồng (299 USD), khoảng 8,7 triệu đồng (399 USD) là giá của PlayBook 64GB.



Những nhà bán lẻ được áp dụng chính sách trên gồm Best Buy, Walmart RadioShack cùng một vài hãng khác./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)