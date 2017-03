Rạp hát Blu-ray LG LHB535. Ảnh: LG.

LHB535 là hệ thống home theater Blu-ray âm thanh vòm năm 2010 LG, có thiết kế bóng bẩy với lớp vỏ nhựa đen tuyền, sáng bóng. Tuy nhiên, vỏ do sử dụng chất liệu nhựa không cao cấp đã khiến LG LHB535 mất nhiều giá trị khi so sánh với các mẫu rạp hát tại gia gọn nhẹ cùng giá khác.

Khối điều khiển trung tâm của hệ thống được thiết kế hầm hố và chắc chắn, lớn hơn một đầu Blu-ray thông thường. Hệ thống âm thanh 5.1 bao gồm 4 loa nhỏ gọn gàng đảm nhiệm việc cung cấp âm thanh âm thanh trước và âm thanh vòm. Loa trung tâm có dạng nằm ngang, kích thước gần tương đương với khối điều khiển trung tâm. Hệ thống này còn mang một loa siêu trầm thụ động.

Mặt trước của bộ điều khiển trung tâm là một dock iPod ẩn, chỉ lộ ra khi người dùng mở phần chính giữa của mặt trước. Nằm bên phía phải là hệ thống 6 nút điều chỉnh chức năng phát dữ liệu, cùng với một nút xoay âm lượng. Còn phía bên trái của thiết bị chính có một tấm đậy, để giấu cổng USB, một số đường tín hiệu vào và ổ đĩa Blu-ray.

Các tính năng của LHB535 đều có thể điều khiển thông qua giao diện đồ họa khá đẹp mắt hiển thị ngay trên màn hình. Tất cả mọi việc từ điều khiển đường vào, lựa chọn phát nhạc từ iPod hay dò kênh radio... đều được thể hiện bằng các hiệu ứng hình ảnh. Tuy nhiên, do mang giao diện đồ họa nên tốc độ xử lý của một số chức năng tỏ ra khá chậm chạp, như giao diện màn hình chính với icon là các cục nước đá đôi lúc gặp tính trạng dừng hình.

Netcast là dịch vụ truyền tải dữ liệu trực tuyến được LG tích hợp vào bên trong hệ thống rạp hát Blu-ray của hãng. Thật may mắn, người dùng có thể truy cập vào từng thư mục dịch vụ như tải phim trực tuyến Netflix, nghe radio trên mạng Pandora và sử dụng dịch vụ video cá nhân YouTube... Việc truy cập vào các video khá nhanh khi các tiều đề và hình ảnh từng mục được nhà sản xuất thiết kế rõ ràng, lớn. Ngoài ra một bàn phím ảo xuất hiện trên màn hình cũng giúp cho người dùng thao tác tìm kiếm nội dung trên mạng được nhanh chóng hơn.

Màn hình chính điều khiển chính của hệ thống rạp hát LHB535 với giao diện đồ họa đẹp và đơn giản. Ảnh: Cnet.

Là một hệ thống âm thanh rạp hát nên nhiệm vụ chính của LG LHB535 là trình diễn âm thanh. Về âm thanh, rạp hát Blu-ray của LG có thể không cạnh tranh được với nhiều đối thủ cùng ở mức giá 500 USD, tuy nhiên, nếu so về một số tính năng hỗ trợ khác, sản phẩm của hãng điện tử Hàn Quốc lại tốt hơn.

Tích hợp dock iPod là một bổ sung hữu ích giúp LHB535 có thể cạnh tranh được với model Samsung HT-C5500. Nhưng những loa có chiều cao khiêm tốn và nhỏ gọn đã làm giảm độ hấp dẫn của LHB535 so với mẫu Panasonic SC-BT330. Ngay cả tính năng căn chỉnh tự động, một tiêu chuẩn thường có ở các hệ thống rạp hát thông thường cùng không được hỗ trợ trên rạp hát của LG.

Hỗ trợ kết nối không dây Wi-Fi giờ đây đã trở thành một tiêu chuẩn chung cho các rạp hát Blu-ray gọn nhẹ tầm trung. Với LHB535, đây là lợi thế đáng giá so với các đối thủ khác khi LG trang bị cho hệ thống của mình bộ bắt sóng Wi-Fi tích hợp ngay bên trong máy, thay cho việc cần có các thiết bị bắt sóng rời gắn thông qua cổng USB.

Tuy nhiên, người dùng có thể sẽ cảm thấy đôi chút thất vọng khi LG không trang bị bất kỳ bộ nhớ tích hợp nào, điều này đồng nghĩa với việc, nếu muốn sử dụng tính năng BD-Live ở đầu Blu-ray, khách hàng bắt buộc phải có ổ đĩa USB rời gắn kèm. Nếu so với hệ thống cùng phân khúc Sony BDV-E570, LG LHB535 tỏ ra đuối thế về công nghệ khi đầu đọc Blu-ray của hãng thiếu đi khả năng 3D và không thể nâng cấp tính năng nay thông qua cập nhật phần mềm.

Rạp hát Blu-ray LHB535 tương thích mạng không dây DLNA, cho phép truyền hình ảnh, âm nhạc, dữ liệu ảnh từ mạng kết nối PC hoặc qua các bộ nhớ USB. Với khả năng đọc đa định dạng dữ liệu, đầu Blu-ray ở hệ thống của LG không gặp bất kỳ trục trặc nào với việc phát các file Mkv và DivX HD trực tiếp từ bộ nhớ rời. Cũng như nhiều hệ thống cùng giá khác, LHB535 chỉ có thể giải mã được hai định dạng Dolby HD và DTS soundtrack mà không hỗ trợ chạy DVD-Audio và SACD.

LG tích hợp dịch vụ Netcast cho hệ thống rạp hát Blu-ray mới của hãng. Ảnh: Cnet.

Những đánh giá về khả năng trình diễn âm thanh của LHB535 từ Cnet cho thấy, kích thước nhỏ của các loa vệ tính đã khiến cho âm thanh của rạp hát không được hoàn hảo. Sự nhỏ gọn đã khiến cho âm thanh của loa trước và loa vòm có phần thiếu sức mạnh. Duy chỉ có loa siêu trầm là hoạt động hiệu quả, nó phần nào đã khiến cho âm thanh của cả hệ thống trở nên mạnh mẽ hơn. May mắn ở model này, loa trung tâm lại có chất lượng âm thanh rõ ràng và cân bằng, tốt hơn so với các loa vệ tinh. Sự bù đắp đó khiến chất lượng âm thanh của sản phẩm nằm ở mức chấp nhận được.

Với DVD "This Is It" của Micheal Jackson, âm lượng từ hệ thống LHB535 không tỏ ra vượt trội. Loa bass tuy khá mạnh mẽ nhưng còn thiếu đi một chút chắc chắn và sự rõ ràng. Theo Cnet, âm thanh của dàn loa LG còn quá sáng và mỏng. Với bộ phim Blu-ray "Black Hawk Down", người nghe còn cảm nhận thấy độ trễ của các hiệu ứng âm thanh vòm sự thiếu đồng bộ giữa các âm thanh phát từ loa vệ tinh và các âm thanh siêu trầm.

Đối với một hệ thống âm thanh vòm, không có nhiều hy vọng nó sẽ trình diễn âm nhạc hoàn hảo, nhưng khả năng trình diễn âm nhạc của LHB535 lại tỏ ra tốt hơn khả năng trình diễn âm thanh phim ảnh. Với chất âm quá sáng và phần bass khá lỏng, hệ thống rạp hát nhỏ gọn của LG có thể đáp ứng được nhu cầu nghe nhạc cổ điển, jazz hoặc rock.

Tuy là một hệ thống rạp hát âm thanh vòm có hỗ trợ đầu Blu-ray đi kèm, nhưng Cnet tỏ ra ấn tượng nhất ở model LHB535 của LG là về chất lượng hình ảnh từ đầu Blu-ray tích hợp của hệ thống. Đầu Blu-ray của LHB535 đã vượt qua được tất cả các phần kiểm tra và các chương trình đánh giá quan trọng của Cnet, có chất lượng ngang hàng với mẫu đầu Blu-ray LG BD570.

Wi-Fi tích hợp sẵn, giao diện đồ họa dễ sử dụng, đầu Blu-ray chất lượng tốt cao tích hợp, tích hợp dịch vụ nội dung trực tuyến hấp dẫn là những điểm ấn tượng sáng giá trên hệ thống rạp hát Blu-ray LHB535 của LG. Nhưng chính khả năng trình diễn âm thanh "tàm tạm" đã làm mất đi nhiều giá trị của mẫu rạp hát LG thế hệ 2010.

Theo Tuấn Anh (Sohoa)