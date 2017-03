Ngạc nhiên hơn là khả năng xem phim HD chất lượng cao của GIGABYTE Q1105. GIGABYTE Q Series mới thực sự rất hấp dẫn thị hiếu người dùng Việt Nam vốn coi trọng về giá cả và chất lượng.

GIGABYTE Q Series – Netbook đủ tính năng như laptop

GIGABYTE Q1105 – Netbook “sát thủ” của phim HD

Q1105 được mệnh danh là “sát thủ” của các dòng laptop phổ thông với khả năng giải trí HD hoàn hảo trên màn hình WXGA LED tỷ lệ 16:9 đạt độ phân giải chất lượng cao 1366x768 và cổng kết nối HDMI đầy tiện ích. Chưa dừng ở đó, dù giá thành chỉ ở phân khúc netbook, nhưng Q1105 lại mang một cấu hình khủng với bộ nhớ 2GB DDRAM thế hệ thứ 3 (có thể nâng cấp lên tới 4GB), chipset mới GS40 và ổ cứng dung lượng cao 320GB giúp Q1105 xứng tầm một laptop giải trí.

Xem phim HD mê ly với GIGABYTE Q1105

Nhẹ nhàng, dễ dàng di chuyển

GIGABYTE Q1105 có trọng lượng nhẹ chỉ 1,5kg rất thuận tiện cho việc cơ động của người dùng. Q1105 cũng là một dòng netbook mạnh mẽ, siêu mỏng với lớp vỏ trang sức ánh bạc và được tô thêm sự mạnh mẽ với touchpad mạ ánh kim đa điểm chạm đầy phong cách.

Ngoài ra, GIGABYTE Q1105 còn ghi điểm ở công nghệ kéo dài tuổi thọ pin. Theo đó, sở hữu bộ vi xử lý tiết kiệm năng lượng Ultra Low SU4100 đã giúp Q1105 tiêu thụ điện năng tiết kiệm và vận hành êm ái hơn. Cùng với công nghệ cải tiến năng lượng giúp Q1105 hoạt động lâu hơn thông thường với pin 6-cell vốn trước giờ chỉ dành cho các dòng laptop.

GIGABYTE Q1105 mỏng nhẹ, pin lâu

GIGABYTE Q1000 – Thiết kế sang trọng, nhỏ gọn

GIGABYTE Q1000 là dòng máy tính xách tay nhắm vào đối tượng trẻ năng động với chất lượng không thua kém gì các dòng laptop. Do đó, điều dễ hiểu khi Q1000 lại được GIGABYTE trau chuốt đến từng góc cạnh trong một hình mẫu thiết kế thời trang với lớp vỏ bạc bao quanh thân máy. Hòa với màu sắc này, pin và vỏ máy cũng được phối thức cùng chung một tông màu trông thật ấn tượng và bắt mắt từ một netbook mỏng nhẹ phát hào quang ánh kim sang trọng xung quanh.

GIGABYTE Q1000 thiết kế ánh kim sang trọng

Ngoài việc sở hữu hình dáng thu hút, Q1000 cũng là dòng netbook sử dụng chip Atom N470 lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam với tốc độ xử lý vượt trội. Bên cạnh những tính năng mà một dòng laptop phổ thông có được, Q1000 còn kèm cả tính năng mã khóa ổ cứng, một tiện ích bảo mật tối ưu mà ngay cả nhiều dòng laptop không có được.

GIGABYTE Q1000 nhỏ gọn trong bàn tay

Netbook đa năng, đa ứng dụng

Cả hai model GIGABYTE Q1000 và GIGABYTE Q1105 đều trang bị đầy đủ tính năng của một netbook All in One với WiFi chuẩn a/g/n, LAN, Bluetooth, Webcam, MicroPhone, tùy chọn công nghệ HSPDA 3,5G, đầu đọc thẻ nhớ... hỗ trợ tối đa các nhu cầu kết nối và giải trí của người dùng.

Như những dòng máy tính xách tay khác, GIGABYTE Netbook Q Series cũng được trang bị nhiều phần mềm tiện ích cho người dùng như phần mềm Smart Recovery khôi phục hệ thống nhanh chóng, phần mềm bảo mật Norton Symantec, phần mềm hội thoại Video VoIP Crazy Talk...

GIGABYTE Q Series đa năng, đa ứng dụng

Tại Việt Nam, GIGABYTE Q Series được FPT Distribution phân phối với giá hết sức cạnh tranh cho cả 2 model. Theo đó, GIGABYTE Q1000C-221D có giá 6,290,000 đồng (đã gồm VAT) và giá GIGABYTE Q1105M-23KD là 7,900,000 đồng (đã gồm VAT). Hai model đều được bảo hành 1 năm chính hãng.

TÂM BẢO