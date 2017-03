(PLO) - Thế hệ máy in phun Pixma G Series được trang bị hệ thống mực bơm liên tục với dung lượng in lớn, chi phí tiết kiệm trong khi vẫn đảm bảo chất lượng cho tài liệu đen trắng lẫn ảnh màu.

Đầu tiên, dòng máy in phun siêu tiết kiệm mực Pixma G series hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên, hộ gia định có nhu cầu in ấn số lượng lớn nhưng mong muốn có chi phí phải chăng nhất. Vì thế điểm nhấn lớn nhất của dòng sản phẩm này là việc tiết kiệm mực lên đến 96% so với máy in phun khác trên thị trường. Cụ thể hơn, với 1 lần thay mực, máy in Pixma G Series có thể in đến 6000 trang trắng đen và 7000 trang cho mỗi một màu nhất định.



Để đảm bảo máy in không chiếm nhiều không gian trên bàn làm việc, Canon đã thiết kế bình mực tích hợp trong suốt ngay trong thân máy, cho phép người dùng có thể quan sát lượng mực còn lại một cách dễ dàng.

In văn bản và hình ảnh chất lượng cao

PIXMA G series tiết kiệm mực với hệ thống mực lai (hybrid) độc đáo, kết hợp giữa mực đen gốc dầu (pigment) và mực màu gốc nước (dye) cho hình ảnh và tài liệu luôn được sắc nét. Đặc biệt, các động cơ in linh hoạt giúp in ảnh tràn lề tới cỡ A4 chỉ trong 60 giây, tính năng này khá thiết thực trong công việc trang trí, thiết kế.

PIXMA G3000 được trang bị tính năng in di động (mobile printing) và in qua điện toán đám mây (cloud printing), giúp bạn có thể in tài liệu từ xa thông qua smartphone, tablet hoặc laptop dễ dàng.

Tại sự kiện này, Canon cũng đã giới thiệu hai mẫu máy in Pixma MG Series mới gồm MG3670 và MG7770 với thiết kế kiểu dáng thời trang cùng nhiều tính năng phục vụ cho nhu cầu in ấn di động, in từ đám mây. Dự kiến các sản phẩm này sẽ được bán ra vào tháng 12/2015.

MINH HOÀNG