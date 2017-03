Có rất nhiều ứng dụng cho phép người dùng quay phim màn hình trên điện thoại, tuy nhiên đa phần các thiết bị chạy Android 4.4 (KitKat) trở xuống đều phải root máy thì mới sử dụng được, còn trên Android 5.0 (Lollipop) thì không cần thiết.

Shou là một dự án phát triển phần mềm quay phim màn hình và truyền hình trực tiếp trên mạng (broadcast) dành cho cộng đồng game thủ Android và iOS của Shou.tv. Đầu tiên, người dùng cần phải tạo một tài khoản miễn phí thông qua nút Sign up hoặc sử dụng Google, Facebook, Twitter để đăng nhập (không khuyến khích). Khi đã hoàn tất, bạn truy cập vào mục Broadcast và cấp quyền cho Shou bằng cách nhấn Start now (lưu ý không nên đánh dấu chọn vào ô Don’t show again để tránh xảy ra lỗi).

Tuy nhiên, trước khi quay phim thì bạn nên cấu hình lại một vài thông số bằng cách chạm vào biểu tượng ba chấm ở góc phải và chọn Settings. Nếu muốn thay đổi lại định dạng đầu ra, bạn chỉ cần truy cập vào phần Record Screen > Video format, đặc biệt ứng dụng còn hỗ trợ ghi hình ở độ phân giải Full HD (Resolution) cùng rất nhiều tính năng hấp dẫn khác.

Cuối cùng, bạn quay trở về mục Broadcast và nhấn Record Screen để ghi hình, những video này sẽ được lưu trong phần Settings > Recording. Ngược lại, tính năng Mirror to browser sẽ giúp người dùng truyền hình ảnh từ điện thoại lên trình duyệt của máy tính thông qua Wi-Fi rất nhanh chóng.

MINH HOÀNG