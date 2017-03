1. Tìm kiếm và tải ứng dụng

Để tải ứng dụng từ iTunes Store, bạn cần một tài khoản iCloud. Trong trường hợp muốn mua ứng dụng, bạn cần đăng ký thông tin thẻ Visa, Mastercard để có thể giao dịch trực tuyến.

Trên giao diện iTunes, bạn vào trình đơn Store > Home để vào giao diện chính. Ở thanh panel bên phải, chọn App Store để hiện danh sách tất cả các ứng dụng hoặc sắp xếp theo các danh mục ở phần All Categories như Education (giáo dục), Entertainment (giải trí), Photo & video (phim, ảnh),… Ngoài ra, bạn có thể nhập từ khóa hay tên của ứng dụng trên khung Search Store ở góc phải trên và nhấn Enter.

Ở trang ứng dụng hiện ra, bạn nên xem mục Information để biết ứng dụng có tương thích với thiết bị và hệ điều hành iOS đang sử dụng hay không. Cuối cùng bạn nhấn nút Get, điền thông tin đăng nhập iTunes Store rồi nhấn Get để tải về. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tạo ngay ở bước này bằng cách nhấn vào nút Create new Apple ID.

Lưu ý rằng, một số ứng dụng chỉ xuất hiện trên US Store, nếu dùng Vietnam Store để tìm kiếm bạn sẽ không thấy được. Do đó, bạn cần chuyển sang US Store để có kho ứng dụng phong phú hơn. Để thực hiện, trên giao diện iTunes, bạn vào menu Store > View accounts, điền thông tin đăng nhập. Ở trang Information hiện ra, bạn nhấn Change counry or region và chuyển sang United States rồi nhấn Change để thay đổi.

Tất cả các ứng dụng đã tải bằng iTunes sẽ nằm trên phần My Apps. iTunes còn chia nhóm theo ứng dụng cho iPhone (my iPhone Apps) hay ứng dụng cho iPad (my iPad Apps). Để cập nhật ứng dụng mới, bạn chỉ việc chuyển qua thẻ Updates, chọn ứng dụng đã có bản cập nhật rồi nhấn nút UPDATE. Các ứng dụng đã tải về hay cập nhật sẽ nằm trong thư viện của iTunes, và bạn cần thực hiện thêm thao tác chuyển vào thiết bị iOS.

2. Chuyển ứng dụng vào thiết bị iOS

Trên giao diện iTunes, bạn nhấn vào biểu tượng thiết bị ở góc trái, rồi vào Settings > Apps để mở giao diện quản lý ứng dụng. Tại đây, bạn có thể kéo ứng dụng muốn cài đặt vào màn hình Homescreen của thiết bị ở khung bên phải hoặc chọn ứng dụng ở danh sách bên trái và nhấn Install.

Để xóa ứng dụng, bạn nhấn vào màn hình Homescreen bên phải, nhấp đúp vào trang chứa ứng dụng, rê chuột lên ứng dụng và nhấn nút dấu x ở góc. Ngoài ra, ban cũng có thể chọn ứng dụng ở danh sách bên trái và nhấn Remove. Cuối cùng, bạn nhấn nút Sync để iTunes tiến hành cài đặt và gỡ bỏ các ứng dụng đã chọn.

3. Sao lưu ứng dụng trên iTunes

Tất cả các ứng dụng đã tải về trên thư viện iTunes đều nằm trong thư mục C:\Users\Trung Hieu\Music\iTunes\iTunes Media\Mobile Applications, với định dạng .ipa. Bạn có thể sao chép thư mục này sang phân vùng khác khi cài đặt lại iTunes hay hệ điều hành để giữ nguyên thư viện ứng dụng.

4. Vô hiệu hóa chế độ tự động cập nhật ứng dụng

Theo mặc định, iTunes sẽ tự động đồng bộ hóa mọi ứng dụng có trên thư viện iTunes và thiết bị iOS. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến các ứng dụng bạn từng xóa trên thiết bị nhưng vẫn còn trên thư viện iTunes sẽ xuất hiện trở lại. Do đó, bạn có thể vô hiệu hóa chế độ này bằng cách vào Edit > Preferences > Devices rồi đánh dấu chọn ở ô Prevent iPods, iPhone and iPads from syning automatically.

5. Khắc phục không thể kết nối với iTunes Store để tải ứng dụng

Trong quá trình kết nối với iTunes Store để tải ứng dụng, người dùng có thể bắt gặp thông báo lỗi không thể kết nối. Có nhiều nguyên nhân và cách khắc phục dưới đây:

- Cập nhật hệ điều hành iOS và iTunes lên phiên bản mới nhất. Trên thiết bị iOS, bạn vào Settings > General > Software Update. Phần mềm iTunes có thể tải về tại http://www.apple.com/itunes/download/

- Ngày tháng trên thiết bị bị sai. Để kiểm tra ngày, tháng trên thiết bị iOS bạn vào Settings > General > Date & Time và kiểm tra phần Time Zone xem đã đúng hay chưa.

- Kết nối mạng bị lỗi. Nếu Wi-Fi không hoạt động, bạn vào Settings > General > Cellular để kích hoạt 3G và sử dụng. Tuy nhiên, việc cài đặt ứng dụng qua 3G sẽ rất tốn dung lượng.

- Khởi động lại thiết bị và kết nối mạng

- Vô hiệu hóa chế độ Parental Control

Chế độ này giúp cho các bậc cha mẹ dễ dàng quản lý việc sử dụng thiết bị của con cái, và đồng thời cũng làm mất đi khả năng tải ứng dụng. Trên iTunes bạn vào Edit > Preferences, chuyển qua thẻ Parental và bỏ dấu chọn ở phần iTunes Store rồi nhấn OK.

LINH NHI