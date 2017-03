Một thử nghiệm được tiến hành trên Qualcomm Snapdragon 810 cho thấy các bộ vi xử lý 64-bit thực sự chạy mát hơn so với Snapdragon 801. Hiệu suất nhất định dành cho thiết bị cầm tay ga trên tay của mình ở khoảng 45 độ C, nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C. Snapdragon 801, dòng chip được sử dụng trên một số thiết bị năm 2014 của hạm như HTC One (M8) và Samsung Galaxy S5, chạy nóng hơn chip mới 64 bit Snapdragon 810. Nhiệt độ trên tay của Snapdragon 801 cho một trò chơi đua xe Asphalt 8 khi khởi chạy và sử dụng sau 20 phút cao hơn 5 độ so với dòng chip 64-bit 810 này.



Nhiệt độ đo được khi thử nghiệm chơi game, play video trên 2 chip

Sự khác biệt thậm chí còn rõ rệt hơn khi đo nhiệt độ của cả hai bộ vi xử lý trong khi chụp hình trên điện thoại di động tương ứng. Snapdragon 810 chạy mát hơn có nghĩa là điện thoại thông minh thực hiện tốt hơn với thời lượng pin dài hơn.



Nhiệt độ test trên 2 thiết bị khi sử dụng ứng dụng chụp ảnh

Các chip Snapdragon 810 này sẽ được sử dụng trong hầu hết các flagships Android trong năm nay bao gồm cả HTC One (M9) và G4 LG.

TRẦN LÂM – Theo Phone Arena