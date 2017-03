Giá của PSP Go được niêm yết tại Mỹ lại quay về mức 199,99 USD. Ảnh: Engadget.

Sau khi được niêm yết với mức giá mới 149,99 USD trong tuần trước trên trang chủ Sony PlayStation tại Mỹ, bắt đầu từ chủ nhật 6/3 vừa rồi, giá của PSP Go lại quay trở về mức giá 199,99 USD, dành cho cả hai phiên bản đen và trắng.

Như vậy việc máy chơi game cầm tay của Sony giảm giá 50 USD chỉ tồn tại được vài ngày ngắn ngủi. Trước đó, khi sửa đổi thông tin niêm yết PSP Go xuống 149,99 USD, Sony không hề đưa ra một văn bản chính thức nào mà chỉ thực hiện việc thay đổi các con số trên trang web của mình. Và lần thay đổi giá về mốc cũ cũng diễn ra như vậy.

Mức giá được niêm yết trong tuần trước của PSP Go chỉ là 149,99 USD. Ảnh chụp màn hình.

Theo Engadget, việc PSP Go có mức giá 149,99 USD có thể là do trang web PlayStation của Sony bị lỗi, hoặc có thể Sony cảm thấy việc giảm giá của PSP Go là chưa thích hợp khi mà tiến quá sát đến mức giá 129 USD của PSP Slim 3000 (129 USD). Khiến hãng không tạo được đột biến trong việc kích thích tiêu dùng của khách hàng mua máy game. Trang công nghệ này cũng đưa ra dự đoán, PSP Go vẫn có thể được Sony giảm giá trong tương lai nhưng sẽ ở một thời điểm thích hợp hơn.

Theo Ngân Lê (Sohoa)