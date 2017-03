Podio là mẫu máy nghe nhạc di động được hãng công nghệ Agios (Đài Loan) thiết kế dành riêng cho những người đi xe đạp. Máy có thiết kế hình trụ với trọng lượng và kích cỡ nhỏ, nhẹ mang đến âm thanh tự nhiên, trong, rõ. Một đầu máy là loa và đầu còn lại tích hợp các nút điều chỉnh. Máy có dung lượng bộ nhớ trong 2GB và khả năng kết nối qua cổng USB 2.0, hỗ trợ khả năng chơi nhạc dưới các định dạng MP3 và WMA.

Pin sử dụng trong máy cho phép nghe nhạc từ 9 đến 20 giờ phụ thuộc vào âm lượng của hệ thống loa và nếu sử dụng tai nghe bạn có thể thưởng thức âm nhạc liên tục trong 60 giờ.

Mất 6 giờ cho một lần sạc đầy dung lượng pin may qua cổng USB. Podio có chế độ “ngủ” đặc biệt cho phép tự động giảm âm lượng của bản nhạc sau 30 phút và sau 1 giờ sẽ tự động tắt hoàn toàn máy. Podio có khả năng hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ 14 F đến 122 độ F (-10 độ C đến 50 độ C), kích cỡ 88 × 37 × 37 mm và trọng lượng 5 ounces (139 gram). Bạn có thể liên hệ đặt mua sản phẩm này tại đây.