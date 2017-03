Chụp ảnh “tự sướng” hay selfie là khái niệm đã trở nên quen thuộc đặc biệt trong giới trẻ. Với sự bùng nổ của smartphone, nhu cầu tự chụp ảnh mình và chia sẻ trên mạng xã hội chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy vậy, giới hạn của selfie là góc chụp, khó chụp tập thể hay không thể lấy được cảnh góc rộng. Gậy selfie đang là lựa chọn của rất nhiều người để giải quyết những hạn chế trên.

Gậy selfiecó tay cầm kéo dài và giágán điện thoại. Ảnh: Huy Đức.

Gậy selfie (selfie stick) được xây dựng dựa trên chân chụp ảnh đơn (monopod) dành riêng cho máy ảnh du lịch. Sản phẩm thiết kế với hai phần chính bao gồm tay cầm và giá đỡ điện thoại. Tay cầm là ống kim loại hoặc nhựa có thể thay đổi độ dài tương tự cơ chế trên anten đài, anten trong nhà của TV thế hệ cũ. Khi thu gọn, tay cầm dài khoảng 20 cm và kéo dài lên đến một mét. Một đầu thiết bị bọc cao su giúp cầm chắc chắn, đầu còn lại gắn trực tiếp lên máy ảnh du lịch. Giá đỡ là phụ kiện bổ sung cho phép gắn điện thoại. Do sử dụng cơ chế kẹp linh hoạt nên sản phẩm này có thể tương thích với hầu hết các kích thước smartphone.

Theo chị Linh Anh, đại diện cửa hàng iCamera (Hà Nội), có cùng kiểu thiết kế nhưng gậy chụp ảnh “tự sướng” có giá khác nhau, dao động từ 200.000 đến 1.000.000 đồng tùy thuộc vật liệu chế tạo. "Khách hàng thường chọn gậy kim loại với bộ khung chắc chắn nhưng vẫn đảm bảo gọn nhe, dễ mang theo", chị chia sẻ. "Thời gian đầu, cửa hàng bán khoảng 20 bộ nhưng gần đây tăng lên gần 80 bộ mỗi ngày".

Remotevới phím bấm chụp ảnh từ xađược thiết kế riêng cho iOS và Android.

Cùng với sức hút của gậy selfie, các phụ kiện hỗ trợ chụp ảnh trên di động cũng được nhiều người quan tâm. Remote control có giá khoảng 500.000 đồng cho phép kết nối với smartphone thông qua Bluetooth. Remote trang bị nút bấm giúp người chụp không cần chạm vào màn hình. Bộ ống kính cho điện thoại có giá khoảng 300.000 đồng hỗ trợ chụp ảnh góc rộng, chụp macro hay tạo hiệu ứng màu cũng là bổ sung đáng quan tâm.

Theo chị Linh Anh, một số gậy selfie thế hệ mới tích hợp phím bấm chụp hình ngay trên thân gậy nên có giá thành cao hơn. Tuy vậy, nếu không có remote, người dùng có thể cài thêm các phần mềm hẹn giờ chụp ảnh như “Camera +”, “Self-timer”...; một số dòng smartphone Android còn hỗ trợ giúp ảnh bằng khẩu lệnh.

Theo anh Hoàng Hiển, một trong những người sớm sử dụng gậy selfie, người dùng không nên chọn loại gậy bằng nhựa hoặc chất liệu không cứng cáp bởi khi kéo dài rất dễ bị cong gây rung hình hoặc tệ hơn là gẫy. Khi kẹp với điện thoại cần khéo tay, đặt chắc chắn tránh các tình huống xấu hoặc gây xước máy. Tuyệt đối không thử gậy selfie với máy ảnh cỡ lớn hay DSLR.

“Gậy selfie cho ra những góc ảnh rất ấn tượng nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể mang theo mình, đó là nhược điểm tôi nhận thấy sau một thời gian sử dụng”, chị Trần Hà My, một "tín đồ" của ảnh selfie chia sẻ. My nhận xét, gậy selfie chỉ là "cơn sốt" nhẹ của giới trẻ nhưng sẽ sớm lắng xuống do khả năng di động không cao.

Theo Đình Nam (VNE)