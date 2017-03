Hình ảnh chụp lại lỗi camara trên HTC One. (Ảnh: Văn Hưng/Vietnam+)

Cụ thể, người dùng HTC One trên nhiều diễn đàn của thế giới đang thảo luận sôi nổi về một lỗi khó chịu liên quan tới camera đang gây ảnh hưởng tới nhiều chủ nhân của mẫu thiết bị này.



Theo phát hiện của cộng đồng thì camera "UltraPixel" trên HTC One gặp phải các vấn đề khi chụp trong tình trạng ánh sáng yếu.



Những hình ảnh chụp được từ camera lỗi khi trời thiếu sáng đều bị "nhuộm" đặc một màu xanh da trời, tím hoặc đỏ, và thậm chí một số camera lỗi còn hằn cả đường lưới lên ảnh.



Giới truyền thông nói rằng hiện giờ HTC đã biết được vấn đề nghiêm trọng nói trên và sẽ tung ra bản sửa lỗi khi họ cập nhật hệ điều hành cho HTC One lên phiên bản Android 4.3 Jelly Bean.



Cùng với đó, HTC cũng được cho là đang tiến hành thay thế thiết bị gặp lỗi vẫn còn đang trong thời gian bảo hành./.