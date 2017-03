“Đôi bạn 18” là cuộc thi ảnh trên mạng xã hội Zing Me do Thành Đoàn TP.HCM và mạng xã hội Zing Me tổ chức. Cuộc thi dành riêng cho các đôi bạn 18 tuổi (sinh năm 1993) cùng nhau thể hiện tình bạn, tài năng và ước mơ khi tròn 18 tuổi.













Một số đôi bạn dự thi Bên cạnh việc tham gia cuộc thi “Đôi bạn 18”, các bạn trẻ tuổi 18 còn có cơ hội tham gia các hoạt động rất thú vị tại Lễ hội “Khi tôi 18” diễn ra tại Đầm Sen ngày 12-6-2011. Các công dân tuổi 18 sẽ được tham gia Lễ trưởng thành, gặp gỡ lãnh đạo thành phố, giao lưu với các gương mặt tuổi 18 tiêu biểu, trang bị kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội, hướng nghiệp, các trò chơi vui nhộn và thưởng thức các tiết mục giải trí hấp dẫn. Các thành viên Zing Me xác thực tài khoản vượt qua các thử thách của lễ hội sẽ được Thành đoàn TP.HCM và mạng xã hội Zing Me ghi nhận “Đã trưởng thành” và cấp giấy chứng nhận “Công dân Internet trưởng thành trên mạng xã hội Zing Me”. Cuộc thi diễn ra từ nay đến 12-6 với các nội dung thi như sau: Thí sinh đăng ảnh đôi bạn trên trang web http://go.zing.vn/khitoi18 để được cộng đồng mạng xã hội Zing Me bình chọn. Từ 10 ảnh đôi bạn có lượt bình chọn cao nhất, ban giám khảo sẽ chọn ra 5 ảnh vào vòng chung kết. 5 đôi bạn trải qua 3 tiết mục dự thi: Biểu diễn trang phục tự chọn, trắc nghiệm mức độ thân thiết và thi ứng xử. Để đạt giải thưởng, đôi bạn phải thể hiện được sự trưởng thành, tình bạn trong sáng, thân thiện, có tài năng và có cùng mục đích sống tốt đẹp. Vòng chung kết diễn ra ngày 12-6 tại Đầm Sen. Ban giám khảo gồm đại diện của Thành đoàn TP.HCM, mạng xã hội Zing Me và diễn viên Trương Quốc Trầm. Giải thưởng gồm có: giải nhất 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng, giải ba 2 triệu đồng, giải khuyến khích 1 triệu đồng và giải Thí sinh được yêu thích nhất trên mạng xã hội Zing Me 2 triệu đồng. Ngoài ra, 500 đôi bạn có lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận được vé mời tham dự Lễ hội “Khi tôi 18”. Ông Vương Quang Khải, Phó Tổng Giám đốc VNG, phụ trách sản phẩm web cho biết: “Đây là một chương trình rất có ý nghĩa, góp phần định hướng lối sống tích cực cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Mạng xã hội Zing Me sẽ là ngôi nhà chung trên Internet cùng đồng hành và trưởng thành với các bạn trẻ. Thông qua chương trình, mạng xã hội Zing Me hy vọng các bạn trẻ ngày càng ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân với cộng đồng xã hội, có lối sống nhân văn tích cực và được tôn trọng trên cộng đồng mạng cũng như ở đời thực”. TÂM BẢO