Lãnh đạo 2 mạng di động này cho biết phải đến tuần sau mới công bố phương án giá và điều kiện kèm theo. Mọi đường đi nước bước sẽ được bàn bạc kỹ dưới sự hậu thuẫn của đại điện hãng sản xuất Apple tại VN. Khả năng cao nhất, phía VinaPhone cũng sẽ có chính sách cân chỉnh lại giá bán căn cứ vào mức phí 0 đồng của Viettel. Và ngược lại, Viettel cũng sẽ soi lại bảng giá của VinaPhone để điều chỉnh các gói cước cho phù hợp.

Một quan chức VinaPhone tiết lộ, suốt chiều qua, website của hãng gần như bị nghẽn. Đường dây nóng cũng gần như không có lúc nào ngừng nghỉ. Hàng trăm người đã truy cập và mạng để đặt mua máy. "Quả thực, phản ứng của khách hàng nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Cuộc họp của tổ làm dự án iPhone kéo dài tới tận chiều tối qua vẫn chưa ngã ngũ ra phương án giá chi tiết để công bố cho khách hàng", vị quan chức này nói.

2 nhà mạng còn chưa ngã ngũ về giá phân phối iPhone chính thức. Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức Viettel cũng khẳng định: "Chúng tôi chưa có phương án giá chi tiết. Tất cả những con số liên quan đến các gói cước 600.000 đồng, 800.000 đồng hay 1 triệu đồng... chỉ là phỏng đoán và kịch bản do khách hàng tự nhẩm tính". Vị quan chức này cũng cho biết có thể phải đến tuần sau, giá bán và các gói cước đi kèm mới chốt và công bố chính thức.

Từ ngày 18-3, trên nhiều diễn đàn cũng bắt đầu bùng nổ các cuộc tranh luận không ngã ngũ liên quan đến chính sách giá mà nhị đại gia VinaPhone và Viettel đưa ra. Hầu hết các ý kiến đều có chung nhận định mua iPhone của hai đại gia này không dễ.



Thành viên Muare có nick binhvuong9 lập topic xin ý kiến các thành viên trước khi đăng ký đặt mua 3G 8 GB của VinaPhone. Sau vài phút đăng tải, chủ đề lập tức “nóng”, số lượng người tham gia bình luận tăng chóng mặt. Comment lên tới con số 200 và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nhiều ý kiến trái chiều khen, chê thậm chí lời qua tiếng lại để bảo vệ lập luận của mình được gửi tới chủ topic.



Một số thành viên háo hức chờ đợi thêm thông tin và ủng hộ nhiệt thành iPhone chính hãng giá rẻ của hai nhà mạng. Nick GauMemo cho biết trước đây vài ngày, thành viên Muare này có ý định mua iPhone 3GS xách tay ở ngoài thị trường nhưng nay lại đổi ý định. GauMemo đặt giả thiết: "VinaPhone bán iPhone giá 4 triệu đồng cam kết mỗi tháng dùng 400.000 đồng thì có lợi. Mỗi tháng cước phí điện thoại VinaPhone của mình cũng khoảng như thế".



Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại tỏ ra nghi hoặc và hờ hững. Nick PDA trên diễn đàn HandheldVN nhận xét Apple đã áp giá chung cho toàn bộ 3 mạng Việt Nam nên về cơ bản giá sẽ không đổi. Điều khác biệt ở chỗ các nhà mạng đưa ra các gói cước. Nếu khách hàng mua được máy rẻ thì thuê bao tháng nhiều và ngược lại mua máy đắt, thuê bao tháng rẻ hoặc máy giá vừa, thuê bao cũng hạ giá hơn.



Nhiều thành viên trên các diễn đàn cũng có chung nhận xét: Giá iPhone chính hãng sẽ không rẻ hơn nhiều so với giá bán ngoài thị trường tự do. Anh Tuấn, nhân viên Công ty truyền thông Hasaico, cho rằng đây chỉ là chiêu bán hàng kiểu trả góp. Chiêu này về cơ bản giúp khách hàng tránh tâm lý phải bỏ nhiều tiền một lúc để mua sản phẩm nên nhà mạng sẽ bán máy kèm theo các gói cước. "Nhìn qua thì tưởng rẻ, dùng rồi mới biết rẻ hay không”, anh nói.



Không băn khoăn nhiều về giá, một số thành viên trên diễn đàn đang dùng iPhone lại tỏ ra thất vọng khi cho rằng nếu giá bán quá thấp, iPhone sẽ không còn là sản phẩm cấp cao. Nick vanyeu129 than thở: "Đẳng cấp những người dùng iPhone bị hạ thấp khi iPhone giá rẻ xuất hiện".



Nguyễn An Huy chủ cửa hàng iPhone Imobile ở 101 Triệu Việt Vương, Hà Nội giải thích iPhone giá rẻ như lời quảng cáo của các nhà mạng là hình thức trả góp. Người tiêu dùng chưa nắm bắt được thông tin đầy đủ nên nghĩ giá iPhone phân phối tại Việt Nam rẻ hơn. Tuy nhiên do bị ràng buộc bởi nhiều điều khoản nên giá iPhone của các nhà mạng cũng tương đương so với giá thị trường bên ngoài.



Anh Huy cho biết các cửa hàng không chính hãng sẽ ít bị ảnh hưởng khi hàng chính hãng có mặt ở thị trường. “Khách hàng mua iPhone của nhà mạng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản nên rất khó giao dịch tự do nếu muốn mua đi bán lại”, anh Huy nói thêm.

Theo VTC News/VnExpress