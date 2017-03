Giống như các sản phẩm của Apple trước đây, luôn có rất nhiều tin đồn xoay quanh iPhone thế hệ mới trước khi sản phẩm này chính thức được trình làng tại sự kiện ngày 12/9 tới đây của Apple.





Vậy sự kiện ngày 12/9 có gì đặc biệt và đáng để trông đợi? iPhone thế hệ mới sẽ trông như thế nào? Cùng dự đoán về “chân dung” iPhone 5 dựa trên những tin đồn và các thông tin bị rò rỉ về mẫu sản phẩm này trong thời gian qua.





Tên gọi: iPhone 5 hay New iPhone?





Vẫn chưa có gì chắc chắn về tên gọi của iPhone thế hệ mới. Apple đã không ít lần “đánh lừa” giới công nghệ bằng tên gọi các sản phẩm mới ra mắt của mình, mà New iPad (được tin là iPad 3) và iPhone 4S (tin là iPhone 5) là những ví dụ điển hình nhất.





Tuy nhiên, trong thư mời gửi đến giới truyền thông để tham dự sự kiện ngày 12/9 không quá khó để nhận ra bóng dáng ẩn hiện của số 5 phía bên dưới số 12 (hiển thị cho ngày 12/9), khiến tất cả giới công nghệ đều cảm thấy tin chắc rằng iPhone mới sẽ có tên gọi iPhone 5.

Số 5 ẩn hiện trong thư mời của Apple

Tuy nhiên, mới đây một hình ảnh khác được cho là rò rỉ từ nhà máy sản xuất iPhone ở Trung Quốc lại cho thấy một công nhân đang cầm tấm bìa in vỏ hộp iPhone thế hệ mới của Apple, trên đó có in tên của sản phẩm là New iPhone, thay vì iPhone 5.

Tấm ảnh bị rò rỉ về tên gọi iPhone mới

Do vậy, đến thời điểm hiện tại, tên gọi iPhone thế hệ mới của Apple vẫn là một vấn đề gây tranh cãi và chưa thể có được câu trả lời cuối cùng cho đến tận ngày 12/9.





Phong cách thiết kế mới





Đã không ít người bày tỏ sự thất vọng khi Apple trình làng iPhone 4S với kiểu dáng hầu như không có sự khác biệt so với iPhone 4. Tuy nhiên giờ đây với iPhone 5, nhiều người tin rằng Apple sẽ có sự thay đổi so với phiên bản trước.

iPhone mới sẽ có lớp vỏ bằng kim loại với tông màu khác nhau

Theo những hình ảnh bị rò rỉ trên Internet cho thấy iPhone 5 sẽ có thiết kế dài hơn và mỏng hơn so với phiên bản cũ. Bên cạnh đó, thay vì chỉ sử dụng một tông màu đen hoặc trắng, iPhone thế hệ mới sẽ có 2 tông màu riêng biệt, với lớp vỏ sau bằng kim loại. Điều này sẽ giúp iPhone 5 có thiết kế khác biệt nhất trong số các phiên bản iPhone đã từng xuất hiện từ năm 2007 cho đến nay.





Màn hình dài hơn, kích cỡ rộng hơn

iPhone thế hệ mới (trái) sẽ có màn hình rộng 4-inch (hình ảnh bị rò rỉ của iPhone thế hệ mới)

Đây được cho là một trong những tin đồn nhiều khả năng trở thành sự thật nhất, khi iPhone thế hệ mới sẽ có màn hình rộng 4-inch, thay cho màn hình 3,5-inch trên các phiên bản cũ. Độ phân giải của máy cũng được thay đổi thành 1136x640, theo tỷ lệ 16:9 giúp chơi video trên thiết bị trở nên chất lượng hơn.





Với việc kéo dài độ phân giải theo chiều dọc (thay vì chiều ngang) trong khi đó độ phân giải của chiều rộng vẫn được giữ nguyên như cũ sẽ khiến cho màn hình iPhone mới trở nên dài hơn.





Cổng kết nối mới





Nhiều tin đồn xuất hiện từ khá lâu cho rằng Apple sẽ thay đổi cổng kết nối 30-pin truyền thống trên iPhone thế hệ mới thành cổng kết nối 9-pin, giúp cho cổng kết nối có kích cỡ nhỏ hơn.

iPhone thế hệ mới sẽ sử dụng chuẩn kết nối nhỏ hơn trước đây

Với sự chuyển đổi cổng kết nối này sẽ khiến cho dây kết nối ở các thiết bị Apple cũ trở nên lạc hậu và vô dụng với iPhone thế hệ mới. Tuy nhiên Apple cũng dự định sẽ giới thiệu thiết bị để chuyển đổi cổng kết nối 9-pin sang 30-pin để sử dụng cáp kết nối cũ. Đây cũng được xem là một hình thức kinh doanh để kiếm thêm thu nhập của Apple.





Hỗ trợ kết nối 4G LTE





Với việc ngày càng nhiều smartphone sử dụng Android được trang bị kết nối 4G LTE, hẳn Apple cũng sẽ phải suy nghĩ đến việc trang bị chuẩn kết nối này cho iPhone thế hệ mới.

Bản mạch bị rò rỉ của iPhone 5 cho thấy nhiều khả năng sản phẩm sẽ được trang bị kết nối 4G LTE

Một hình ảnh đã bị rò rỉ vào tháng 8 trên một diễn đàn chuyên về iPhone tại Trung Quốc cho thấy mạch logic của iPhone 5 có nhiều ăn-ten kết nối hơn so với phiên bản iPhone 4S. Điều này có nhiều khả năng iPhone 5 sẽ thực sự được trang bị kết nối 4G LTE.





Kết nối 4G LTE sẽ cho tốc độ kết nối nhanh hơn so với kết nối 3G đang được sử dụng trên iPhone 4S và sẽ giúp cạnh tranh với các đối khác sử dụng Android.





Vi xử lý thế hệ mới

Apple sẽ sử dụng vi xử lý lõi tứ A6 cho iPhone 5?

Kể từ phiên bản iPhone 3G, mỗi phiên bản iPhone ra mắt sau đó đều được Apple trang bị cho một thế hệ vi xử lý mới. Giới công nghệ đang chờ đợi vi xử lý A6 sẽ xuất hiện trên iPhone 5. Nhiều nguồn tin cho rằng A6 sẽ là vi xử lý lõi tứ, với tốc độ và hiệu suất nhanh hơn cả vi xử lý A5X (CPU lõi kép và vi xử lý đồ họa lõi tứ) hiện đang sử dụng trên New iPad.





Điều này nhiều khả năng trở thành sự thật, đặc biệt khi mà vi xử lý lõi tứ đang dần trở nên phổ biến hơn trên các smartphone có trên thị trường.





Camera mới

Apple có làm mới máy ảnh trên iPhone 5?

Apple đã thực hiện 3 bước nhảy quan trọng trong phát triển công nghệ máy ảnh với iPhone 3GS, iPhone 4 và iPhone 4S.





Hiện rất ít người phàn nàn về chất lượng máy ảnh trên iPhone, nên việc Apple thay đổi camera trên iPhone 5 là không nhiều khả năng xảy ra. Tuy nhiên, Apple vẫn có thể trang bị cho camera của mình thêm nhiều chế độ chụp mới hay cải thiện chất lượng đèn flash…





Sử dụng chuẩn SIM mới nhỏ hơn

Hình ảnh bị rò rỉ về kích cỡ chuẩn nano-SIM

Theo nhiều tin đồn, Apple sẽ sử dụng chuẩn SIM mới có kích cỡ nhỏ hơn chuẩn mico-SIM hiện đang sử dụng trên các phiên bản iPhone, với tên gọi Nano-SIM. Trong hình ảnh bị rò rỉ trên trang công nghệ 9 to 5 Mac, một nhà mạng tại Đức đã chuẩn bị những chuẩn SIM mới này để sẵn sàng cho sự ra mắt của iPhone thế hệ mới tại Đức.





Chưa biết thực hư tin đồn ra sao, nhưng với chuẩn nano-SIM sẽ gây không ít khó khăn cho người sử dụng khi muốn tháo/lắp SIM với kích cỡ quá nhỏ của thẻ SIM.

Theo T.Thủy (Dân trí)