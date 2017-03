Pentax K-r phiên bản Korejanai.

Không đi theo lối phối màu K-r trước đây với chỉ một, hai màu cơ bản, phiên bản K-r "Korejanai" mới được sơn với 5 màu kết hợp theo phong cách phù hợp với phiên bản USB người máy Kore-Ja-Nai (tạm dịch là "trông vậy nhưng không phải vậy" - this is not it) của hãng Solid Alliance nổi tiếng với những sản phẩm khác người trước đây.

Tuy nhiên, không giống như ý tưởng chú người máy mà thực chất lại là USB khiến nhiều em nhỏ khi mở quà đã thất vọng, phiên bản "Korejanai" này về bản chất vẫn là một DSLR K-r thực thụ, chỉ khác mỗi lớp vỏ sơn.

Do chỉ có 100 bản hạn chế dành làm quà tăng mùa Giáng sinh, nên K-r Korejanai sẽ chỉ được bán tại Nhật với giá 79.800 yên (khoảng 880 USD).

Theo Nguyễn Hà (Sohoa)